Lia Thomas demande au TAS d’annuler la politique de World Aquatics concernant les nageurs transgenres

Lia Thomas, une nageuse transgenre qui a remporté une épreuve féminine de la NCAA en 2022 et qui a déclaré avoir l’ambition de participer aux Jeux olympiques, a demandé au Tribunal arbitral du sport de Suisse d’annuler les règles de World Aquatics qui empêchent les femmes transgenres de concourir. dans les divisions féminines.

Le TAS, le plus haut tribunal mondial en matière d’équité sportive, a reconnu l’affaire dans un communiqué publié vendredi et a déclaré que Thomas avait affirmé que les règles étaient illégales et discriminatoires. « Une telle discrimination ne peut être justifiée comme étant nécessaire, raisonnable ou proportionnée pour atteindre un objectif sportif légitime », a soutenu Thomas : Le CAS a déclaré dans un communiqué qui paraphrasait sa position.

Le TAS a déclaré que la procédure d’arbitrage avait débuté en septembre 2023 et que l’affaire était confidentielle, conformément aux procédures en vigueur. Mais Thomas et World Aquatics, l’organisme directeur de la natation et de plusieurs autres sports nautiques, ont accepté que le tribunal divulgue l’existence de l’affaire, a indiqué le tribunal dans son communiqué. Jeudi, le Telegraph a rapporté que l’affaire avait été déposée.

Aucune audience n’a été prévue.

Les avocats de Thomas, basés au Canada, et World Aquatics n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

World Aquatics, qui fixe les règles qui régissent les compétitions d’élite, y compris les Jeux olympiques, a introduit une nouvelle politique en matière de genre en juin 2022, autorisant les femmes transgenres à participer à des épreuves féminines uniquement si elles ont fait la transition avant l’âge de 12 ans ou avant l’un des premiers stades de la puberté. . Cela exclut effectivement les femmes transgenres ayant subi la puberté masculine de participer aux courses féminines.

World Aquatics a également introduit une catégorie « ouverte » pour les athlètes qui n’ont pas été attribués à une femme à la naissance, mais a déclaré que la division n’avait reçu aucune entrée lors de la première épreuve de la Coupe du monde de natation à Berlin en octobre.

“World Aquatics reste convaincu que sa politique d’inclusion des genres représente une approche équitable et reste absolument déterminé à protéger le sport féminin”, a déclaré Brent Nowicki, directeur exécutif de World Aquatics. a déclaré au Telegraph vendredi.

Thomas a fréquenté l’Université de Pennsylvanie. Elle a commencé à nager dans l’équipe masculine de natation en 2017. En mai 2019, Thomas a commencé la transition en utilisant un traitement hormonal substitutif. En 2021, Thomas satisfaisait aux exigences de la NCAA en matière d’hormonothérapie pour nager dans l’équipe féminine de Penn.

En mars 2022, Thomas a remporté l’épreuve de 500 verges libre au championnat national de natation de la division I de la NCAA, devenant ainsi la première femme ouvertement transgenre à remporter un titre universitaire de natation féminine. «Je compte continuer à nager», Thomas a déclaré à « Good Morning America » en mai 2022. “C’est un de mes objectifs depuis très longtemps de nager aux essais olympiques, et j’aimerais y parvenir.”

La natation est l’un des nombreux sports qui mettent en œuvre des politiques pour les athlètes transgenres dans le cadre d’un vaste débat sur l’inclusion et l’équité compétitive. L’année dernière, les instances dirigeantes de l’athlétisme ainsi que du cyclisme ont décidé que les femmes transgenres ne pouvaient pas participer aux épreuves féminines. L’Union cycliste internationale a pris sa décision en juillet, après que l’Américaine Austin Killips soit devenue la première femme ouvertement transgenre à remporter l’une de ses épreuves cyclistes.

(Photo : Mike Comer / Photos NCAA via Getty Images)