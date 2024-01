Lia Thomas demande à NAC d’annuler la politique affectant les nageurs transgenres

La nageuse transgenre Lia Thomas demande au Tribunal arbitral du sport (TAS) d’annuler une politique qui l’empêcherait autrement de participer à des courses féminines lors de compétitions d’élite, a déclaré le tribunal basé en Suisse. annoncé Vendredi.

Thomas, le premier athlète ouvertement transgenre à remporter un championnat NCAA au niveau Division I, a fait valoir que la politique d’inclusion des genres créée par la fédération internationale de natation, World Aquatics, est discriminatoire.

En 2022, la politique de la fédération a effectivement interdit aux concurrents transgenres de participer à des courses masculines ou féminines lors de compétitions d’élite, telles que les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, tout en proposant la création de courses de « catégorie ouverte » pour les concurrents transgenres.

“Mme Thomas reconnaît qu’une compétition loyale est un objectif sportif légitime et qu’une certaine réglementation des femmes transgenres en natation est appropriée”, a déclaré le CAS. a déclaré dans un communiqué de presse. “Cependant, Mme Thomas soutient que les dispositions contestées sont invalides et illégales car elles sont discriminatoires à son égard, contrairement à la Charte olympique, à la Constitution aquatique mondiale et au droit suisse, y compris la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. de discrimination à l’égard des femmes.

Un avocat identifié dans les médias comme représentant Thomas n’a pas immédiatement répondu à un message de USA TODAY Sports sollicitant des commentaires.

World Aquatics a déclaré dans une déclaration fournie à USA TODAY Sports que sa politiquequi a été adoptée en juin 2022, a été « rigoureusement élaborée sur la base des conseils d’experts médicaux et juridiques de premier plan, et en consultation attentive avec les athlètes ».

“World Aquatics reste convaincu que sa politique d’inclusion des genres représente une approche équitable et reste absolument déterminé à protéger le sport féminin”, a déclaré la fédération internationale.

Le CAS a déclaré que le cas de Thomas était en cours depuis septembre. Elle était restée confidentielle jusqu’à vendredi, date à laquelle Médias britanniques signalé pour la première fois sur le dossier, incitant les parties à autoriser le TAS à le divulguer.

Aucune date d’audience n’a été fixée, ce qui rend peu probable que le TAS se prononce sur la question avant les sélections olympiques américaines en juin et les Jeux olympiques de Paris 2024, qui débutent fin juillet.

Thomas, 25 ans, a remporté le 500 verges libre aux championnats féminins de natation et de plongeon de la NCAA 2022, alors qu’elle était étudiante à l’Université de Pennsylvanie. Elle a déclaré à ESPN et ABC News quelques mois plus tard qu’elle avait fait la transition pour être heureuse et non pour gagner une course dans la piscine.

“Les femmes trans qui participent à des sports féminins ne menacent pas le sport féminin dans son ensemble”, a déclaré Thomas aux médias lors d’une interview télévisée. “Les femmes trans constituent une très petite minorité de tous les athlètes. Les règles de la NCAA concernant les femmes trans concourant dans des sports féminins existent depuis plus de 10 ans. Et nous n’avons vu aucune vague massive de femmes trans dominantes.”

La décision du TAS dans le cas de Thomas pourrait avoir des effets d’entraînement dans d’autres sports qui ont mis en place des restrictions sur les compétitions transgenres, notamment l’athlétisme et le cyclisme.

Contributeur : Associated Press

Contactez Tom Schad à [email protected] ou sur les réseaux sociaux @Tom_Schad.