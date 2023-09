L’IA sera rentable pour les dirigeants en quête de « réductions de coûts »

Jim Cramer de CNBC a partagé mercredi ses principaux points à retenir de la conférence axée sur l’intelligence artificielle Force de rêve: L’IA sera un atout majeur pour les dirigeants qui cherchent à économiser de l’argent.

Cramer a expliqué que les cas d’utilisation actuels de l’IA ne sont peut-être pas passionnants pour les consommateurs, mais qu’ils permettront aux entreprises axées sur les données d’économiser du temps et de l’argent.

« Les cas d’utilisation de l’IA, je veux dire les plus rentables, sont presque entièrement inintéressants, invisibles, soporifiques, mais ils fonctionnent », a déclaré Cramer. « En bref, il s’agit d’une technologie incroyable pour les dirigeants qui recherchent des économies, mais pour tout le monde, elle n’a aucun sens, du moins en termes de revenus, pour l’instant. Même si cela peut être très amusant. »

Selon Cramer, l’IA peut aider les entreprises de nombreux secteurs tels que la banque, l’assurance et la santé à fonctionner plus efficacement.

Les banques ont beaucoup « d’heures de travail perdues », a-t-il déclaré, et les modèles d’IA peuvent rédiger des documents simples, ce qui libère du temps pour les agents de crédit pour rédiger des prêts plus lucratifs. La technologie peut également aider les compagnies d’assurance à utiliser leurs données de manière plus précise tout en commettant moins d’erreurs lors de la rédaction des polices, a déclaré Cramer.

De même, il a déclaré que les fabricants de médicaments peuvent utiliser l’IA pour trier les données prédictives afin de prendre de meilleures décisions concernant la poursuite d’essais cliniques coûteux.

« Les cas d’utilisation de l’IA ne sont peut-être pas passionnants, mais ils nous donnent une raison de plus de continuer à détenir des actions de très haute qualité. Parce que ces améliorations de productivité apparaîtront un jour dans les chiffres », a déclaré Cramer.