L’IA sera la « plus grande bulle de tous les temps »: PDG de Stability AI

L’intelligence artificielle sera la plus grande bulle de tous les temps, selon le PDG de la société d’intelligence artificielle open source Stability AI.

S’adressant à des analystes d’UBS lors d’un appel la semaine dernière, le PDG de Stability AI, Emad Mostaque, a déclaré à propos de l’intelligence artificielle : « Je pense que ce sera la plus grande bulle de tous les temps ». Il a ajouté qu’il n’en est encore qu’à ses débuts et qu’il n’est pas encore prêt pour une adoption à grande échelle dans des secteurs comme la banque.

« Je l’appelle la bulle ‘dot AI’, et elle n’a même pas encore commencé », a-t-il déclaré.

Stability AI est la société derrière Stable Diffusion, l’un des autres outils d’IA générative les plus populaires en dehors d’OpenAI.

Stable Diffusion permet aux utilisateurs de générer des images photo-réalistes en saisissant du texte. Il compte plus d’un million d’utilisateurs et a levé plus de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Coatue et Lightspeed Venture Partners.

Mostaque, son co-fondateur et PDG, a été accusé d’avoir fait des déclarations trompeuses sur ses antécédents, ses réalisations et ses partenariats. Il a contesté les revendications une par une dans un réponse détaillée sur son blog personnel.

L’IA générative a captivé l’imagination de nombreux universitaires, cadres de direction et même étudiants, pour sa capacité à produire un langage et un contenu visuel humains à partir de zéro en réponse aux invites de l’utilisateur en utilisant de grandes quantités de données.

L’IA existe depuis longtemps, la technologie étant désormais une caractéristique commune de la navigation en ligne, des plateformes de médias sociaux et des assistants à domicile. Au-delà des applications grand public, la technologie est utilisée dans la médecine, les transports, la robotique, la science, l’éducation, la finance, la défense et d’autres industries.

Cependant, une forme plus nouvelle d’IA qui est apparue récemment est l’IA générative, qui est utilisée dans des outils tels que le chatbot AI populaire ChatGPT, de la société technologique américaine OpenAI, ainsi que Google Bard et Microsoft Bing Chat, et des générateurs d’images comme Dall-E, Stable Diffusion et Midjourney.

Mostaque a déclaré que le montant total des investissements nécessaires dans l’IA était susceptible d’être de 1 000 milliards de dollars « parce qu’elle est plus importante que la 5G en tant qu’infrastructure pour la connaissance », et a suggéré que des banques comme UBS devraient adopter la technologie car il s’agit d’un « marché massif ».

Mais, a-t-il ajouté, il en est actuellement aux « premiers stades » de développement.

« Ce n’est pas tout à fait prêt » à être déployé à grande échelle dans de grandes industries comme les services financiers, « mais nous pouvons voir la valeur », a déclaré Mostaque.

Mostaque a déclaré que les entreprises qui n’utilisent pas l’IA de manière appropriée dans leurs activités seront « punies » par la bourse.

Il a cité l’exemple de Google , qui a perdu 100 milliards de dollars en une seule journée après que son chatbot Bard AI a donné des informations inexactes dans une vidéo promotionnelle lors de sa sortie. Google est en concurrence agressive avec Microsoft pour gagner dans la course à la création d’outils d’IA supérieurs.

« Je pense que c’est réel. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’opportunités d’investissement ici, et vous verrez des gens passer des meilleurs fabricants de puces à des entreprises qui l’utilisent pour avoir un impact approprié sur leur résultat net et leur chiffre d’affaires. Et vous verra le marché punir ceux qui ne l’utilisent pas », a déclaré Mostaque.

« Ce sera l’un des thèmes d’investissement les plus importants au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

