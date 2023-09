L’IA s’attaque au deuil grâce à un chatbot qui vous permet de parler à vos proches décédés

Quoi de neuf dans le domaine de la santé ? Voici quelques-unes des histoires les plus intéressantes et les plus méconnues des partenaires de Yahoo News cette semaine.

« Vous n’avez absolument pas besoin du consentement d’une personne décédée »

À quoi ressemble l’avenir du deuil et de la perte ? Une société d’IA appelée You, Only Virtual crée des chatbots sur le modèle d’êtres chers décédés, avec son fondateur, Justin Harrison, dire « Good Morning America » qu’il espère que les gens n’auront pas à ressentir de chagrin du tout.

You, Only Virtual analyse les messages texte, les e-mails et les appels téléphoniques partagés entre un individu et la personne décédée pour créer un chatbot qui compose des réponses écrites ou audio originales imitant la voix de la personne décédée et modélisant la relation et le rapport que les deux ont partagés dans la vie.

La société, fondée en 2020, espère proposer une option de chat vidéo plus tard cette année, « et à terme fournir une réalité augmentée permettant une interaction avec une projection tridimensionnelle », a rapporté GMA.

Harrison, qui a utilisé la technologie pour créer « une maman virtuelle » après le décès de sa mère, a rejeté les éventuels problèmes de confidentialité soulevés par l’utilisation de conversations personnelles pour créer un chatbot sans le consentement du défunt.

« Vous n’avez absolument pas besoin du consentement d’une personne décédée », a-t-il déclaré. « Ma mère aurait pu détester l’idée, mais c’est ce que je voulais et je suis en vie. »

L’OMS affirme que les cas de maladies transmises par les moustiques pourraient atteindre des niveaux quasi-record, grâce au réchauffement climatique

panom/Getty Images (Getty Images/iStockphoto)

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que les cas de dengue pourraient atteindre des niveaux records cette année, en partie grâce au réchauffement climatique, qui permet aux moustiques et aux virus qu’ils transportent de se multiplier plus rapidement, a rapporté Reuters.

L’OMS a averti plus tôt cette année que la dengue est la maladie tropicale qui se propage le plus rapidement au monde, représentant une « menace pandémique », avec environ la moitié de la population mondiale désormais menacée.

La plupart des cas sont asymptomatiques, mais symptômes de la dengue peut inclure une fièvre accompagnée de nausées, d’éruptions cutanées ou de courbatures, qui disparaissent généralement en deux à sept jours. Environ une personne atteinte de dengue sur 20 développera une dengue grave, pouvant entraîner un état de choc, une hémorragie interne et, chez moins de 1 % des personnes, la mort.

Une variante génétique pourrait être la raison pour laquelle certains tests positifs pour le virus ne présentent aucun symptôme de COVID

Ladanifère/Getty Images (Getty Images)

Des scientifiques impliqués dans une étude publié mercredi ont identifié un gène qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes positives au COVID ne développent jamais de symptômes.

L’étude a recruté 29 947 donneurs volontaires de moelle osseuse – « parce que des données génétiques de haute qualité étaient déjà disponibles pour ce groupe », a rapporté le Washington Post – et leur a demandé d’utiliser des smartphones pour suivre leurs propres infections à coronavirus et leurs symptômes au cours de neuf années. mois, y compris s’ils avaient passé un test COVID chaque semaine. Au cours de l’étude, parmi les patients testés positifs et n’ayant signalé aucun symptôme, 20 % étaient porteurs d’une variante du gène de l’antigène leucocytaire humain (HLA) appelé HLA-B*15:01. Les participants porteurs de deux copies du variant « étaient plus de huit fois plus susceptibles de rester asymptomatiques que ceux porteurs d’autres variants HLA ».

Les chercheurs espèrent que cette découverte pourrait conduire à davantage d’innovations en matière de vaccins et de traitements.

« Comme nous l’avons tous appris, prévenir l’infection au COVID s’est avéré plus difficile que nous le pensions », a déclaré Jill Hollenbach, immunologiste à l’Université de Californie à San Francisco et co-auteur de l’étude. Si nous pouvions concevoir un vaccin qui ne vous empêcherait peut-être pas d’être infecté, mais qui pourrait gérer l’infection si facilement que vous ne présenteriez aucun symptôme, j’en serais personnellement très heureux. »

Un long « brouillard cérébral » lié au COVID pourrait faire vieillir le cerveau d’une décennie, selon une étude

La bonne brigade/Getty Images (Getty Images)

Le « brouillard cérébral » associé à un long COVID pourrait être l’équivalent cognitif du vieillissement de 10 ans, a rapporté PA Media.

Les participants à un étude du King’s College de Londres ont été testés sur la mémoire, l’attention, le raisonnement, la vitesse de traitement et le contrôle moteur. Les chercheurs ont découvert que ceux dont les résultats aux tests étaient les plus affectés par la COVID étaient les participants qui présentaient des symptômes de la COVID depuis 12 semaines ou plus ; et dans ce groupe, l’effet du virus sur l’exactitude des tests « était d’une ampleur comparable à l’effet d’une augmentation de l’âge de 10 ans ». Lorsqu’une deuxième série de tests a été réalisée, en moyenne près de deux ans après l’infection initiale des participants, aucune amélioration significative des scores n’a été constatée.

« Nos résultats suggèrent que, pour les personnes qui vivaient avec des symptômes à long terme après avoir contracté le COVID-19, les effets du coronavirus sur les processus mentaux tels que la capacité de se souvenir de mots et de formes sont toujours détectables en moyenne près de deux ans après. leur infection initiale », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Nathan Cheetham.

« Cependant, le résultat selon lequel le COVID n’a eu aucun effet sur les performances de nos tests pour les personnes qui se sentaient complètement rétablies, même si elles présentaient des symptômes depuis plusieurs mois et pouvaient être considérées comme souffrant d’un long COVID, était une bonne nouvelle. »