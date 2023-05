Le « parrain de l’IA » Geoffrey Hinton a démissionné de son rôle à la pointe du développement de l’IA de l’entreprise ce mois-ci

L’avènement de l’intelligence artificielle (IA) pourrait présenter un « plus urgent » menace pour l’humanité que le changement climatique, selon le scientifique lauréat du prix Turing Geoffrey Hinton, considéré comme un pionnier de la technologie.

« Je ne voudrais pas dévaluer le changement climatique. Je n’aimerais pas dire : « Vous ne devriez pas vous inquiéter du changement climatique. C’est aussi un risque énorme. a-t-il déclaré à Reuters la semaine dernière. « Mais je pense que cela pourrait finir par être plus urgent. »

Hinton, qui est connu comme l’un des « parrains » de l’IA, a récemment révélé qu’il quittait son rôle à la pointe du développement de la technologie par Google. La décision, a-t-il dit, a été prise afin qu’il puisse se créer une plate-forme pour avertir des risques inhérents que l’IA présente sans la surveillance de son ancien employeur.

En mars, Google a lancé son chatbot IA « Bard » en tant que concurrent du logiciel ChatGPT d'OpenAI, qui l'a précédé en novembre. Hinton a soutenu depuis son départ de Google que l'entreprise était jusqu'à présent un « bon intendant » de la technologie IA.















Son avertissement intervient après que plusieurs leaders de l’industrie technologique – dont SpaceX, Tesla et le PDG de Twitter, Elon Musk – ont cosigné une lettre ouverte en mars avertissant des ramifications potentielles d’une course aux armements non réglementée contre l’IA dans la Silicon Valley.

Dans la lettre, Musk et ses cosignataires ont fait valoir que « intelligence humaine-concurrentielle » pose un défi profond à plusieurs secteurs de la société, y compris l’emploi et la diffusion de l’information. Il a également appelé à une pause de six mois dans le développement d’une technologie d’IA plus puissante que ChatGPT, et à la nomination d’un régulateur indépendant pour assurer la surveillance de la frontière technologique en développement.

ChatGPT est devenue l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire peu de temps après son lancement l’année dernière, puisqu’elle a dépassé les 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois.

« Avec le changement climatique, il est très facile de recommander ce que vous devriez faire : vous arrêtez simplement de brûler du carbone », Hinton a expliqué à Reuters. « Si vous faites cela, les choses finiront par s’arranger. Pour cela, ce que vous devez faire n’est pas très clair.

Plutôt que de suspendre la recherche, ce qui, selon Hinton, est « complètement irréaliste » il dit que les ressources devraient être investies dans « découvrir ce que nous pouvons faire à propos » de la technologie qu’il qualifie de « risque existentiel ».

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a rencontré des représentants de Google et de Microsoft, indiquant clairement dans ce que la Maison Blanche a appelé un « discussion franche et constructive » que les entreprises technologiques doivent s’assurer que les programmes d’IA sont sûrs avant d’être déployés.