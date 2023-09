L’IA risque de déstabiliser le monde, déclare le vice-Premier ministre à l’ONU

Par Chris Vallance

Journaliste technologique, BBC News

Il ya 1 heure

Source des images, Getty Images Légende, Vice-Premier ministre Oliver Dowden

L’intelligence artificielle pourrait déstabiliser l’ordre mondial si les gouvernements n’agissent pas, prévient le vice-Premier ministre.

Oliver Dowden expliquera à l’ONU que le rythme du développement risque de dépasser la capacité des gouvernements à assurer la sécurité.

Le Royaume-Uni accueillera en novembre un sommet mondial pour discuter de la réglementation de l’IA.

On craint que sans règles, l’IA puisse finir par détruire des emplois, intensifier la désinformation ou consolider la discrimination.

« Prendre du retard »

« Le coup d’envoi a été donné pour une course à la concurrence mondiale dans laquelle les entreprises individuelles ainsi que les pays s’efforceront de repousser les limites aussi loin et aussi vite que possible », a déclaré M. Dowden à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« À l’heure actuelle, la réglementation mondiale est en retard sur les avancées actuelles. »

Dans le passé, les gouvernements ont créé des réglementations en réponse aux évolutions technologiques, mais désormais, les règles doivent être élaborées parallèlement au développement de l’IA.

Les entreprises d’IA ne devraient pas « faire leurs propres devoirs, tout comme les gouvernements et les citoyens doivent avoir l’assurance que les risques sont correctement atténués ».

Et seule l’action des États-nations peut rassurer le public sur le fait que les préoccupations les plus importantes en matière de sécurité nationale ont été apaisées.

M. Dowden mettra cependant également en garde contre le fait de se laisser « piéger dans des débats sur la question de savoir si c’est un outil pour le bien ou un outil pour le mal – ce sera un outil pour les deux ».

‘Regarder vers l’avant’

De nombreux experts ont été surpris par l’augmentation rapide des capacités de certains systèmes d’IA. « Nous avons vu les horizons se rétrécir », a déclaré le professeur Andrew Rogoyski, de l’Université du Surrey, à BBC News.

Mais le patron de Faculté.ai, Marc Warner, a déclaré qu’il était important de faire la distinction entre une IA étroite conçue pour accomplir une tâche spécifique telle que la recherche de signes de cancer dans les examens radiologiques et l’intelligence artificielle générale.

« Ce sont des algorithmes puissants qui ont des propriétés émergentes que, pour le moment, nous ne pouvons pas toujours prédire quand ils seront sur le point de se développer », a-t-il déclaré.

« Et même si personnellement je ne suis pas très inquiet de la génération actuelle de technologies, je pense qu’il est tout à fait raisonnable que le gouvernement commence à envisager des versions de plus en plus puissantes et ce qui pourrait être fait à ce sujet.

« Je suis le domaine de la sécurité de l’IA depuis maintenant 10 ou 15 ans – et il y a deux ou trois ans, personne ne se souciait de cette conversation.

« Et donc pour moi, même entamer une conversation internationale, une conversation internationale sérieuse sur la sécurité de l’IA, est un succès en soi. »

Source des images, Yasmin Afina/BBC Légende, Yasmin Afina est chercheuse à Chatham House

D’autres grandes sociétés d’IA conviennent qu’une réglementation est nécessaire. À la suite d’une récente réunion à huis clos des patrons de la technologie, à Washington, Elon Musk a déclaré qu’il existait un « consensus écrasant » en faveur de ce projet.

Mais Yasmin Afina, du groupe de réflexion sur les affaires internationales de Chatham House, a déclaré qu’il serait difficile de parvenir à un accord international rapide.

Par rapport aux armes nucléaires, sur lesquelles « il a fallu tant d’années pour que les gens s’accordent sur quelque chose », a-t-elle déclaré, « l’IA est si complexe, si différente en tant que technologie, je ne pense pas qu’il sera facile de négocier quelque chose qui les gens seront d’accord. »

Les pays plus petits, les communautés marginalisées et les personnes appartenant à des minorités ethniques doivent également apporter une contribution significative. « Tant qu’ils ne sont pas à la table et [don’t] ont réellement une voix, ils seront tout simplement laissés de côté », a déclaré Mme Afina.

Le Premier ministre Rishi Sunak souhaite que le Royaume-Uni prenne les devants. Mais le mois dernier, le Comité des sciences, de l’innovation et de la technologie des Communes a averti que sans l’introduction rapide d’une loi, la loi de l’Union européenne sur l’IA pourrait devenir une norme mondiale, supplantant les efforts du Royaume-Uni.

M. Warner, ancien membre du Conseil de l’IA, aujourd’hui disparu, qui conseillait le gouvernement, a déclaré que le Royaume-Uni pourrait potentiellement prendre la tête de la technologie pour rendre l’IA sûre, s’il était prêt à investir.