L’IA représente une menace existentielle et un risque pour la santé de millions de personnes, avertissent les experts

L’IA pourrait nuire à la santé de millions de personnes et constituer une menace existentielle pour l’humanité, ont déclaré des médecins et des experts en santé publique en appelant à l’arrêt du développement de l’intelligence artificielle générale jusqu’à ce qu’elle soit réglementée.

L’intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner les soins de santé en améliorant le diagnostic des maladies, en trouvant de meilleures façons de traiter les patients et en étendant les soins à davantage de personnes.

Mais le développement de l’intelligence artificielle a également le potentiel de produire des effets négatifs sur la santé, selon des professionnels de la santé du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie, du Costa Rica et de Malaisie écrivant dans la revue BMJ Global Health.

Les risques associés à la médecine et aux soins de santé « incluent la possibilité que des erreurs d’IA causent des dommages aux patients, des problèmes de confidentialité et de sécurité des données et l’utilisation de l’IA de manière à aggraver les inégalités sociales et de santé », ont-ils déclaré.

Un exemple de préjudice, ont-ils déclaré, était l’utilisation d’un oxymètre de pouls piloté par l’IA qui surestimait les niveaux d’oxygène dans le sang chez les patients à la peau plus foncée, entraînant un sous-traitement de leur hypoxie.

Mais ils ont également mis en garde contre les menaces mondiales plus larges de l’IA pour la santé humaine et même l’existence humaine.

L’IA pourrait nuire à la santé de millions de personnes via les déterminants sociaux de la santé par le contrôle et la manipulation des personnes, l’utilisation d’armes létales autonomes et les effets sur la santé mentale du chômage de masse si les systèmes basés sur l’IA devaient déplacer un grand nombre de travailleurs.

« Lorsqu’ils sont combinés à la capacité de déformer ou de déformer la réalité avec des faux profonds, qui s’améliorent rapidement, les systèmes d’information basés sur l’IA peuvent encore saper la démocratie en provoquant une rupture générale de la confiance ou en entraînant des divisions et des conflits sociaux, avec des impacts sur la santé publique qui en résultent », affirment-ils. .

Les menaces découlent également de la perte d’emplois qui accompagnera le déploiement généralisé de la technologie de l’IA, avec des estimations allant de dizaines à des centaines de millions au cours de la prochaine décennie.

« Bien qu’il y aurait de nombreux avantages à mettre fin à un travail répétitif, dangereux et désagréable, nous savons déjà que le chômage est fortement associé à des résultats et à des comportements néfastes pour la santé », a déclaré le groupe.

« De plus, nous ne savons pas comment la société réagira psychologiquement et émotionnellement à un monde où le travail est indisponible ou inutile, et nous ne pensons pas beaucoup aux politiques et stratégies qui seraient nécessaires pour briser l’association entre le chômage et la mauvaise santé », ont-ils déclaré. a dit.

Mais la menace posée par l’intelligence artificielle générale auto-améliorée, qui, théoriquement, pourrait apprendre et exécuter toute la gamme des tâches humaines, est globale, ont-ils suggéré.

« Nous cherchons maintenant à créer des machines qui sont beaucoup plus intelligentes et puissantes que nous. Le potentiel de ces machines à appliquer cette intelligence et ce pouvoir, que ce soit délibérément ou non et d’une manière qui pourrait nuire ou subjuguer les humains, est réel et doit être pris en compte.

« Avec la croissance exponentielle de la recherche et du développement sur l’IA, la fenêtre d’opportunité pour éviter des dommages graves et potentiellement existentiels se ferme.

« Une réglementation efficace du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle est nécessaire pour éviter tout dommage », ont-ils averti. « Jusqu’à ce qu’une telle réglementation soit en place, un moratoire sur le développement de l’intelligence générale artificielle auto-améliorante devrait être institué. »

Par ailleurs, au Royaume-Uni, une coalition d’experts de la santé, de vérificateurs de faits indépendants et d’organisations caritatives médicales a appelé à la modification du prochain projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement afin de prendre des mesures contre la désinformation sur la santé.

« L’un des principaux moyens de protéger l’avenir de notre système de santé est de veiller à ce que les sociétés Internet aient des politiques claires sur la manière dont elles identifient les informations erronées sur la santé qui apparaissent sur leurs plateformes, ainsi que des approches cohérentes pour y faire face », a déclaré le groupe. a écrit dans une lettre ouverte à Chloe Smith, secrétaire d’État à la science, à l’innovation et à la technologie.

« Cela offrira aux utilisateurs une protection accrue contre les dommages et améliorera l’environnement de l’information et la confiance dans les institutions publiques.

Signée par des institutions telles que la British Heart Foundation, le Royal College of GPs et Full Fact, la lettre appelle le gouvernement britannique à ajouter une nouvelle obligation juridiquement contraignante au projet de loi, ce qui obligerait les plus grands réseaux sociaux à ajouter de nouvelles règles à leurs termes. de service régissant la façon dont ils modèrent la désinformation basée sur la santé.

Will Moy, directeur général de Full Fact, a déclaré: « Sans cet amendement, le projet de loi sur la sécurité en ligne sera inutile face à la désinformation nocive sur la santé. »