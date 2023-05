L’IA réinvente la façon dont nous jouons aux jeux de rôle

Les joueurs apprécient les jeux de rôle sur table depuis des décennies, depuis l’époque où un jeu de Donjons & Dragons signifiait un groupe de personnes réunies autour d’une table avec des feuilles de personnage manuscrites. Vous pouvez désormais créer une feuille de personnage numérique qui change automatiquement au fur et à mesure que votre personnage progresse, et il existe de nombreuses façons de jouer à D&D en ligne. Mais le prochain saut dans les RPG pourrait impliquer des aventures se déroulant dans des mondes fictifs bien connus et dirigées par l’intelligence artificielle.

C’est ce que Porte cachée veut produire, et la PDG Hilary Mason apporte au projet deux décennies d’expérience en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. J’ai parlé avec Mason de la récente explosion de l’IA, des opportunités et des risques, et de la façon dont son entreprise utilise la technologie pour réinventer un genre de jeu classique, à commencer par le Magicien d’Oz.

L’intelligence artificielle a fait irruption dans la conscience culturelle à la fin de l’année dernière, dirigée par des services comme Dall-E et OpenAI ChatGPT. Ensuite, Microsoft et Google ont répondu avec leurs propres outils alimentés par l’IA, créant encore plus de buzz autour de la technologie. Cependant, il y a eu des difficultés de croissance, les outils d’IA étant susceptibles de se tromper d’informationet dans certains cas devenir un peu bizarre, incitant Microsoft à imposer des restrictions. Maintenant, on dirait qu’il y a une course aux armements parmi les grandes entreprises de technologie pour trouver la meilleure façon de tirer le meilleur parti de l’IA.

Hidden Door adopte une approche créative de la technologie.

« J’ai joué à une tonne de D&D et d’autres jeux de table tout au long de mes études supérieures », a déclaré Mason à propos de la genèse de Hidden Door. « Beaucoup de mes meilleurs moments sociaux, en particulier mes 20 ans, sont sortis de ce jeu co-créatif avec des amis autour d’une table. » Lorsqu’elle a réalisé que la fenêtre s’ouvrait pour pouvoir créer ces dynamiques avec l’IA, elle a su qu’elle devait l’essayer.

« Vous pouvez entrer dans notre système et être comme … Je veux Le Magicien d’Oz, mais c’est amusant, c’est l’heure des crêpes. » Hilary Mason, PDG, Hidden Door

Mason a déclaré que Hidden Door essaie de puiser dans le désir des gens de s’engager davantage dans les histoires après avoir fini de les lire ou de les regarder. Si vous avez déjà regardé un film et pensé: « Attendez, je n’en ai pas fini avec ce monde et ces personnages », Hidden Door veut offrir des moyens supplémentaires d’opérer dans ces histoires.

La société ne travaille directement qu’avec des créateurs qui souhaitent concéder sous licence leur propriété intellectuelle ou utiliser des œuvres qui sont dans le domaine public, selon Mason. Les joueurs peuvent prendre ces mondes et demander au jeu de les définir dans différentes ambiances ou genres. Vous pourriez faire la même chose avec un jeu de Donjons & Dragons, mais Hidden Door apporte une touche technologique à l’expérience RPG.

Les joueurs peuvent choisir différents thèmes et ambiances pour personnaliser leur expérience. Porte cachée

Rencontrez l’IA derrière le rideau

Hidden Door commence par un classique littéraire et cinématographique, et il permet aux joueurs de demander leur tour préféré sur le décor. « Notre première adaptation est Le magicien d’Oz, qui est dans le domaine public. … Vous pouvez entrer dans notre système et être comme je veux Le magicien d’Oz mais, vous savez, un meurtre graveleux – ou je veux Le magicien d’Oz, mais c’est amusant le temps des crêpes. »

Mais qu’est-ce qui a rendu cette idée possible dans l’IA ?

Hidden Door utilise une IA formée sur « des millions d’histoires » pour alimenter son narrateur dans le jeu, l’équivalent d’un maître de donjon ou d’un maître de jeu. Le narrateur propose aux joueurs des situations et des obstacles, et leur demande comment ils veulent réagir. Les joueurs peuvent taper ce qu’ils aimeraient faire, puis choisir parmi les options de phrases complètes proposées par le narrateur. Chaque entrée fait avancer le jeu et amène le narrateur à générer des réponses et de nouvelles situations. Mason a déclaré que l’objectif est de donner aux gens des moyens de jouer avec le langage et de l’interpréter dans le contexte approprié.

Les règles du monde sont établies par le propriétaire de la propriété intellectuelle et créées en collaboration avec le concepteur du jeu et les auteurs de Hidden Door. « Nous essayons essentiellement de leur donner la capacité de dire, dans ce monde, cela doit arriver. Ce personnage devrait toujours être ainsi. Et puis, nous utilisons les bits génératifs pour remplir les blancs d’une manière cohérente avec cela. «

« À un moment donné de l’histoire, nous ne pouvons pas prédire ce qui va sortir. » Hilary Mason

Sous le capot, Mason décrit le jeu comme un ensemble de « poids et de boutons très réglables » qui permettent à Hidden Door d’ajuster le système pour qu’il soit plus cohérent avec ce qu’ils veulent qu’il fasse, même si l’expérience des joueurs semble très ouverte. . « À un moment donné de l’histoire, nous ne pouvons pas prédire ce qui va sortir. Mais nous pouvons l’inspecter et nous pouvons revenir en arrière et [ask], OK, quelles étaient les pondérations définies ici ? Quels sont les morceaux de narration dans le moteur dans lesquels nous sommes attirés ? » L’équipe de Hidden Door examine la bibliothèque de tropes que l’IA rassemble pour créer l’histoire, et ils peuvent définir des paramètres ou ajuster le modèle pour une meilleure expérience de jeu.

Une question que les développeurs examinent est de savoir si l’ordinateur a fait quelque chose d’inattendu ou de mal. S’ils reçoivent des commentaires comme si l’histoire ne semblait pas surprenante, c’est un autre bouton que l’équipe peut régler. De la même manière qu’un maître de donjon peut ajuster le rythme d’un jeu D&D s’il sent que les joueurs s’ennuient, le narrateur IA de Hidden Door peut ajuster un jeu pour qu’il soit plus surprenant. Les développeurs de Hidden Door peuvent ajuster le facteur de surprise pour garder les joueurs engagés sans laisser les choses devenir trop psychédéliques.

Dites au narrateur IA du jeu ce que vous voulez faire, et il répondra à votre décision et propulsera l’histoire vers l’avant. Porte cachée

Ouvrir des portes avec l’IA

Mason dit qu’elle espère qu’un narrateur alimenté par l’IA aidera à réduire les barrières à l’entrée. « Il faut beaucoup de travail pour faire tourner un bon jeu. Par exemple, si l’un de vos amis doit jouer le rôle du narrateur, le GM, il doit faire beaucoup de préparation. »

Peut confirmer. J’ai mené quelques campagnes D&D pour des amis, et il faut vraiment un investissement substantiel en temps et en énergie pour qu’un maître de jeu organise une bonne session – les nouveaux joueurs pourraient avoir du mal à trouver quelqu’un qui soit prêt à mettre autant de temps effort. Même si vous trouvez quelqu’un pour être ce bourreau de travail créatif, vous êtes toujours à la merci de la rapidité avec laquelle il peut rassembler ces idées et se préparer pour une session. L’objectif de Hidden Door est d’utiliser les capacités génératives de l’IA pour soulager ce travail des épaules d’une personne et permettre aux gens de se lancer et de jouer. « La façon dont nous le voyons permet essentiellement à beaucoup plus de personnes d’avoir ce genre d’expérience de jeu, car cela réduit la quantité de travail nécessaire », a déclaré Mason.

Mason a souligné que l’objectif n’était pas de remplacer les GM aux tables, mais plutôt de donner aux gens plus d’options, en particulier en ce qui concerne les types de propriété intellectuelle que Hidden Door utilisera.

Et tandis que l’IA alimente le système, Mason pense que l’attrait de Hidden Door ne se limite pas à la nouveauté de l’IA. Au lieu de cela, elle espère que les gens seront attirés par un jeu qui est également accessible aux jeux vidéo RPG comme Dragon Age et The Witcher, mais qui est encore plus ouvert. « Nous ne pensons pas que nos joueurs aient besoin de se soucier du fait qu’il s’agit d’un jeu d’IA. Comme, pour eux, c’est juste un jeu d’histoire où ils peuvent en fait choisir n’importe quoi et cela jouera à partir de cela. »

Hidden Door n’est pas encore accessible au public, mais si vous êtes intéressé à essayer et ainsi aider à former le jeu infusé d’IA, vous pouvez rejoindre la liste d’attente. Le Blog de la porte cachée a également plusieurs aperçus des coulisses du développement, ainsi que des discussions sur l’IA en général, ce qui en fait une bonne ressource pour les personnes intéressées par la technologie et son évolution en temps réel.