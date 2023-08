L’IA rapproche les chercheurs de la restauration de la parole chez les personnes paralysées

Avec une casquette des Blue Jays de Toronto sur la tête, William Johnson se tourne vers sa femme Ann et lui demande ce qu’elle pense de l’équipe de baseball.

« Tout est possible », répond Ann, 48 ans, qui vit à Regina.

Son mari réplique en disant qu’il semble qu’elle n’ait pas beaucoup confiance en eux.

À cela, Ann rit, fait une pause et dit : « Vous avez raison à ce sujet. »

C’est la première conversation que le couple a eu en 18 ans avec la propre voix d’Ann, enregistrée dans le cadre d’un essai clinique auquel Ann participe en Californie.

À l’âge de 30 ans, Ann a eu un accident vasculaire cérébral qui l’a rendue incapable de parler. On lui a diagnostiqué le syndrome d’enfermement, ce qui signifie qu’elle ne peut pas parler et que ses mouvements sont limités.

Depuis lors, de simples conversations peuvent prendre plusieurs minutes, car Ann s’appuie sur des appareils qui lui demandent d’épeler chaque mot avec des mouvements oculaires.

Mais de nouveaux progrès scientifiques montrent comment l’intelligence artificielle (IA) permet aux personnes souffrant de lésions cérébrales d’avoir plus facilement des conversations plus fluides – comme celle qu’Ann a eue avec son mari à propos des Blue Jays.

Ann, à gauche, et son mari William Johnson, à droite, regardent son avatar virtuel sur l’écran qui les aide à communiquer. (UCSF)

La recherche publié dans la revue Nature Mercredi, montre comment les phrases auxquelles Ann pense peuvent ensuite être prononcées, avec sa propre voix, par un avatar en ligne. Bien qu’il reste des années avant une application commerciale, les chercheurs et d’autres considèrent qu’il s’agit d’un progrès important dans la formation de mots rapidement – ​​et à haute voix – en interprétant les signaux cérébraux.

« C’est une très, très grande avancée », a déclaré Margaret Seaton, coordinatrice de la recherche clinique à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), qui a travaillé sur l’étude.

« [Ann] a décrit comme étant extrêmement émouvant d’entendre sa propre voix après plus de 18 ans sans sa voix.

Plus rapide que les outils vocaux précédents

Lors d’une conférence de presse en ligne mardi, le chercheur principal de l’étude, Edward Chang, a déclaré que « la perte de la parole après une blessure est dévastatrice ».

« La parole ne consiste pas seulement à communiquer des mots, mais aussi à qui nous sommes, notre voix et nos expressions font partie de notre identité », a déclaré Chang, qui est également professeur de chirurgie neurologique à l’Institut Weill pour les neurosciences de l’UCSF.

Pour de nombreux Canadiens, ce type de paralysie qui les rend incapables de parler peut résulter d’une lésion cérébrale causée par un accident ou un accident vasculaire cérébral, ou même d’un diagnostic comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

La capacité des chercheurs à convertir les signaux cérébraux en mots n’est pas nouvelle, mais la vitesse à laquelle la technologie fonctionne et les mots prononcés par un avatar virtuel font de cette dernière étude une étude importante dans le domaine, disent les experts.

Le neurologue de l’Hôpital Sunnybrook et directeur de la plus grande clinique de SLA au Canada, le Dr Lorne Zinman, affirme que les appareils utilisés dans cette recherche constituent une « innovation incroyable ».

« La majorité des patients atteints de SLA vont développer des difficultés d’élocution et beaucoup perdront leur capacité à parler », a déclaré Zinman.

« Le développement de nouvelles technologies leur permettant de communiquer peut avoir un impact majeur sur l’amélioration de leur qualité de vie. »

Margaret Seaton, à droite, est assise à côté d’Ann, à gauche, alors qu’elle utilise un appareil traditionnel qui mesure ses mouvements oculaires afin de taper chaque mot individuellement. (UCSF)

Il y a environ deux ans, Chang et son équipe de l’UCSF a montré comment des électrodes implantées dans le cerveau d’une personne peuvent transcoder activité neuronale en mots écrits sur un écran.

À l’époque, la technologie n’était capable d’enregistrer qu’environ 15 mots par minute, mais les dernières recherches du groupe montrent comment les progrès ont permis d’enregistrer 78 mots par minute.

En moyenne, une personne typique parle entre 150 et 200 mots par minute. Même si ce n’est pas encore comparable à un discours ordinaire, les chercheurs affirment qu’ils se rapprochent du rétablissement d’un flux naturel.

« Nous pensons que ces résultats sont importants, car ils ouvrent la porte à de nouvelles applications dans lesquelles les personnes paralysées auront des interactions personnalisées avec leur famille et leurs amis », a déclaré Chang.

Le Dr Lorne Zinman est neurologue à l’hôpital Sunnybrook de Toronto, où il dirige également la plus grande clinique de SLA au Canada. (Radio-Canada)

L’appareil a obtenu 75 % de mots corrects

Dans le cadre de cette étude particulière, Chang et son équipe ont implanté une feuille de 253 électrodes à la surface du cerveau d’Ann, sur des zones connues pour être cruciales pour la production de la parole.

Pour qu’une personne puisse parler, le cerveau envoie des signaux à différentes parties du visage, comme la langue, la mâchoire et les lèvres. Mais dans le cas d’Ann, l’accident vasculaire cérébral l’a rendue incapable de répondre à ces signaux.

Pour capter ces signaux que son cerveau essayait de transmettre, les chercheurs ont placé un port dans la tête d’Ann et ont utilisé un câble pour connecter les électrodes de son cerveau à une série d’ordinateurs.

Pendant environ deux semaines, Ann a travaillé avec le système, essayant à plusieurs reprises de prononcer silencieusement différentes phrases en bougeant sa bouche autant qu’elle le pouvait.

Les phrases comprenaient plus de 1 000 mots, ce qui, selon Seaton, couvre 85 pour cent du vocabulaire quotidien moyen d’une personne.

Les données collectées ont ensuite été transmises à des algorithmes d’intelligence artificielle pour entraîner le système à reconnaître le type de signaux envoyés par le cerveau d’Ann pour développer différents sons de mots.

Les chercheurs ont ensuite effectué une phase de test, au cours de laquelle Ann pensait que les phrases et l’algorithme seraient capables de les verbaliser, en fonction de l’activité détectée dans son cerveau.

Ann, participante à l’étude du Dr Eddie Chang sur les neuroprothèses de la parole, utilise une liaison numérique connectée à son cortex pour s’interfacer avec un avatar le lundi 22 mai 2023, à El Cerrito, en Californie. (Noé Berger)

Les résultats montrent que l’ordinateur obtient trois mots corrects sur quatre – donc 25 % du temps, l’algorithme obtient le mot qu’Ann voulait prononcer de manière erronée.

« C’était vraiment excitant de voir avec quelle rapidité elle parvenait à faire comprendre à l’ordinateur ce qu’elle essayait de dire », a déclaré son mari William.

Et les chercheurs ont également pu personnaliser la voix provenant de l’avatar pour qu’elle soit celle d’Ann, en créant un algorithme pour synthétiser la parole et en lui transmettant un enregistrement qu’ils avaient de sa voix lorsqu’elle parlait lors de son mariage.

L’étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie a été publiée aux côtés d’un autre dans Nature Mercredi, cela a été fait par Francis Willett et son équipe de l’Université de Stanford.

L’étude de Willett examine également les moyens de collecter l’activité cérébrale et de la convertir en mots intentionnels, mais ils l’ont fait en surveillant des neurones individuels dans le cerveau avec une série de très petites électrodes, et ont découvert qu’une personne atteinte de SLA était capable de communiquer 62 mots par minute. en mots écrits via un appareil.

À l’heure actuelle, Zinman affirme que les patients atteints de SLA qu’il voit à Sunnybrook peuvent communiquer de différentes manières.

Au début, dit-il, un patient peut taper ou écrire, mais la maladie finit souvent par lui enlever la capacité de bouger.

Dans ce cas, il dit que les gens peuvent utiliser un appareil qui s’appuie sur leurs mouvements oculaires pour épeler des mots.

« Vous pouvez imaginer combien de temps il faudrait pour épeler une phrase avec vos yeux », a-t-il déclaré.

Avec ces nouveaux appareils, Zinman affirme qu’il suffit à la personne de penser à un mot pour qu’il apparaisse.

« C’est ce qui est vraiment passionnant dans ces interfaces cerveau-ordinateur », a-t-il déclaré, ajoutant que cela permettra aux patients de réellement converser avec leurs proches.

Des années loin des appareils commerciaux

Malgré l’importance de ces découvertes, les chercheurs de l’Université de Californie reconnaissent que cette technologie est encore loin d’être utilisée dans la vie quotidienne des gens.

En ce qui concerne de meilleurs algorithmes capables de décoder avec plus de précision les signaux cérébraux, Seaton a déclaré que des améliorations pourraient être apportées dans un avenir proche.

C’est le port qui se trouve sur la tête d’Ann et qui connecte les électrodes de son cerveau à une série d’ordinateurs. (UCSF)

Mais Seaton dit qu’ils aimeraient également voir l’appareil devenir sans fil et portable – ce qui prendra probablement beaucoup plus de temps pour devenir une réalité.

À cette époque, Seaton a décrit le port dans la tête d’Ann comme un « site de blessure actif » qui doit être surveillé. En conséquence, dit-elle, la technologie ne peut être utilisée qu’en laboratoire avec le soutien d’un chercheur.

Les mises à niveau de l’appareil, ainsi que l’approbation réglementaire, seront probablement disponibles dans plus de cinq ans, estime Seaton.

Yalda Mohsenzadeh, professeure adjointe d’informatique et membre du Brain and Mind Institute de l’Université Western de London, en Ontario, espère qu’à un moment donné, des appareils portables pourront être utilisés sur le cuir chevelu, de sorte qu’une intervention chirurgicale ne soit pas nécessaire. pour les électrodes.

Yalda Mohsenzadeh est professeure adjointe d’informatique et membre du Brain and Mind Institute de l’Université Western à London, en Ontario. (Radio-Canada)

En outre, elle a souligné que ces appareils doivent démontrer qu’ils peuvent être utilisés de manière sûre et fiable sur une longue période, par différents types de personnes.

« Pour qu’une technologie comme celle-ci soit utilisée de manière réaliste, il faut d’abord s’assurer qu’elle peut fonctionner dans toutes ces variabilités que nous avons pour les individus et entre les individus », a-t-elle déclaré.

Seaton dit qu’ils s’efforcent de recruter davantage de personnes souffrant de différentes lésions cérébrales, afin de valider leurs résultats sur un groupe plus large.

Quant à Ann, elle espère que sa participation a contribué à faire progresser ce domaine et que d’autres progrès sont à venir.

« J’espère qu’un jour, cela deviendra quelque chose de réalisable pour les personnes qui ne peuvent pas parler », a déclaré William.