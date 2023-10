L’IA qui épouse les arbres à la rescousse de l’Amazonie brésilienne

De petites boîtes artificiellement intelligentes attachées à des troncs d’arbres en Amazonie brésilienne sont la dernière arme pour arrêter la déforestation.

Les boîtes disposent de capteurs et de logiciels capables de capter les bruits des tronçonneuses et des tracteurs.

Une fois identifiés, les détails de la menace peuvent ensuite être relayés vers un point central et des agents déployés pour y faire face.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

De petites boîtes artificiellement intelligentes attachées à des troncs d’arbres dans l’Amazonie brésilienne sont la dernière arme de l’arsenal des scientifiques et des environnementalistes qui luttent contre les envahisseurs destructeurs de la jungle.

Les boîtes, baptisées « curupiras » en référence à une créature folklorique de la forêt qui s’attaque aux chasseurs et aux braconniers, sont équipées de capteurs et de logiciels formés « pour reconnaître les bruits des tronçonneuses et des tracteurs, ou tout ce qui pourrait provoquer la déforestation », a expliqué à l’AFP le directeur du projet Thiago Almeida.

« Nous avons enregistré le bruit des tronçonneuses et des tracteurs dans la forêt… ensuite, tous les sons collectés ont été transmis à l’équipe d’IA pour entraîner (le programme) afin que… il ne reconnaisse que ces sons et non les sons caractéristiques de la forêt, comme les animaux, la végétation et la pluie », a-t-il expliqué.

Une fois identifiés, les détails de la menace peuvent ensuite être relayés vers un point central et des agents déployés pour y faire face.

« L’avantage de ce système est qu’il peut détecter une attaque… ou une menace en temps réel », a déclaré le chercheur Raimundo Claudio Gomes de l’Université d’État d’Amazonas, à l’origine du projet.

LIRE | L’UE intervient pour renforcer le plan de protection de la forêt amazonienne

Contrairement aux données satellitaires, qui révèlent la déforestation seulement après coup, les curupiras peuvent détecter « le moment où la destruction commence », a-t-il ajouté.

Les capteurs ressemblent à de petits modems Internet, mais sont en fait sans fil et peuvent relayer des données jusqu’à un kilomètre via satellite vers d’autres utilisateurs d’un réseau.

Le projet vient de terminer sa phase pilote avec 10 prototypes de boîtes fixées aux arbres dans une zone densément boisée près de Manaus, la capitale de l’État d’Amazonas, au nord du Brésil.

Les boîtes portent le nom de Curupira, une créature du folklore autochtone qui a les pieds tournés vers l’arrière pour dérouter les chasseurs qu’elle poursuit.

Les premiers résultats du projet, financé par la société brésilienne Hana Electronics, ont été « très prometteurs », a déclaré Gomes.

L’équipe recherche maintenant davantage de financement pour ajouter des centaines de capteurs supplémentaires au système, notamment ceux qui seront capables de détecter la fumée et la chaleur des incendies de forêt.

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a promis de mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d’ici 2030.

Son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro avait présidé à une augmentation de plus de 75 % de la déforestation annuelle moyenne en Amazonie par rapport à la décennie précédente.

Gomes a déclaré que contrairement aux systèmes basés sur des capteurs audio déjà utilisés dans d’autres pays, le projet de Manaus est relativement peu coûteux car il ne nécessite pas de grandes antennes pour la transmission des données.

Chaque capteur coûte entre 200 et 300 dollars à fabriquer.