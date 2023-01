L’IA qui crée des images : 10 technologies révolutionnaires 2023

En rendant les modèles texte-image accessibles à tous, Stability AI a alimenté ce qui était déjà un enfer de créativité et d’innovation. Des millions de personnes ont créé des dizaines de millions d’images en quelques mois seulement. Mais il y a aussi des problèmes. Les artistes sont pris au milieu de l’un des plus grands bouleversements de la décennie. Et, tout comme les modèles de langage, les générateurs de texte en image peuvent amplifier les associations biaisées et toxiques enfouies dans les données de formation récupérées sur Internet.

La technologie est maintenant intégrée à des logiciels commerciaux, tels que Photoshop. Les artistes d’effets visuels et les studios de jeux vidéo explorent comment il peut accélérer les pipelines de développement. Et la technologie texte-image est déjà passée au texte-vidéo. Les clips vidéo générés par l’IA présentés par Google, Meta et d’autres au cours des derniers mois ne durent que quelques secondes, mais cela va changer. Un jour, des films pourraient être réalisés simplement en insérant un script dans un ordinateur.

Rien d’autre dans l’IA n’a autant attiré l’attention des gens l’année dernière, pour les meilleures et les pires raisons. Nous attendons maintenant de voir quel impact durable ces outils auront sur les industries créatives et sur l’ensemble du domaine de l’IA.

Personne ne sait où nous mènera l’essor de l’IA générative. En savoir plus ici.