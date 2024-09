L’IA promet une gestion précise des maladies inflammatoires de l’intestin

Technologies endoscopiques avancées, notamment la chromoendoscopie virtuelle (en haut), l’endomicroscopie laser confocale Cellvizio (au milieu à gauche), l’endocytoscopie à fort grossissement Olympus (au milieu à droite) et l’algorithme Red Density-Pentax (en bas). Ces outils, intégrés à l’intelligence artificielle, promettent de standardiser l’évaluation de la rémission et de la guérison des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, améliorant ainsi la prédiction des réponses et des résultats thérapeutiques. Créé avec BioRender.com. Crédits : Yasuharu Maeda, Ilaria Ditonno, Miguel Puga-Tejada, Irene Zammarchi, Giovanni Santacroce, Subrata Ghosh, Marietta Iacucci.



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, sont des maladies chroniques qui ont un impact considérable sur la qualité de vie des patients. Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans les options de traitement, la rémission à long terme de la maladie reste un défi.

Les avancées récentes dans les technologies endoscopiques, l’intelligence artificielle (IA) et la pathologie numérique offrent des solutions prometteuses pour répondre à ce besoin non satisfait, selon un article publié dans le journal eGastroentérologie.

Historiquement, la rémission endoscopique a été l’objectif thérapeutique principal des MICI. Cependant, les limites de l’endoscopie traditionnelle à lumière blanche pour évaluer avec précision l’inflammation des muqueuses et faire la distinction entre une inflammation légère et localisée et une maladie quiescente ont entravé l’efficacité des stratégies de traitement.

Les techniques endoscopiques avancées, notamment la chromoendoscopie à base de colorant, la chromoendoscopie virtuelle et l’endoscopie à très fort grossissement, ont révolutionné l’évaluation des MICI. Ces technologies fournissent des évaluations plus détaillées et plus précises de l’architecture muqueuse, des schémas vasculaires et des changements inflammatoires subtils. De plus, elles permettent l’étude en temps réel de la barrière intestinale, offrant des informations précieuses sur l’activité de la maladie et les cibles thérapeutiques potentielles.

L’intégration de l’IA à l’endoscopie a encore amélioré les capacités diagnostiques de ces techniques. Les algorithmes basés sur l’IA peuvent analyser des images et des vidéos endoscopiques, fournir des évaluations objectives et standardisées de l’activité de la maladie, prédire les résultats cliniques et stratifier les patients pour un traitement personnalisé.

Au-delà de l’endoscopie, l’IA a également démontré un potentiel important dans l’analyse des échantillons histologiques. La pathologie numérique, qui consiste à numériser des lames de verre pour une analyse assistée par ordinateur, permet aux algorithmes d’IA d’évaluer avec précision l’inflammation histologique, d’identifier les marqueurs de l’activité de la maladie et même de prédire les réponses au traitement.

En combinant l’endoscopie avancée, l’IA et la pathologie numérique, les prestataires de soins de santé peuvent désormais acquérir une meilleure compréhension des MII. Cela conduit à des diagnostics plus précis, à des plans de traitement personnalisés et à de meilleurs résultats pour les patients. Ces avancées représentent une avancée significative dans la prise en charge des MII et offrent de l’espoir aux patients en quête d’une rémission à long terme.

Si les technologies basées sur l’IA sont très prometteuses, plusieurs défis restent à relever avant leur adoption généralisée dans la pratique clinique. Il s’agit notamment de garantir la fiabilité et la robustesse des algorithmes d’IA, de répondre aux préoccupations en matière de confidentialité des données et d’établir des directives claires pour leur utilisation.

En surmontant ces défis, l’IA peut révolutionner la gestion des MII et inaugurer une nouvelle ère de médecine de précision.

Plus d’informations :

Yasuharu Maeda et al., Imagerie endoscopique avancée basée sur l’intelligence artificielle pour évaluer la guérison profonde des maladies inflammatoires de l’intestin, eGastroentérologie (2024). DOI : 10.1136/egastro-2024-100090

Fourni par le premier hôpital de l’université de Jilin