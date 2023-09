L’IA progresse au-delà de la réglementation mondiale, prévient Oliver Dowden à l’ONU

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le vice-Premier ministre avertira que « la réglementation mondiale est en retard sur les avancées actuelles » en matière d’intelligence artificielle dans un discours à l’Assemblée générale de l’ONU.

Oliver Dowden appellera à une « nouvelle forme de multilatéralisme » pour gérer l’évolution rapide de la technologie, sous peine de risquer qu’elle déstabilise l’ordre mondial.

Il dirige la délégation britannique au rassemblement des dirigeants mondiaux et des plus hauts diplomates à New York alors que Rishi Sunak est resté à l’écart.





Les garde-fous, la réglementation et la gouvernance nécessaires doivent être développés parallèlement au progrès technologique. Olivier Dowden

Le Premier ministre, qui a imputé son absence aux pressions de son agenda, a été accusé d’avoir snobé l’événement.

Son adjoint montera à la tribune à sa place vendredi pour dire aux 193 États membres de l’ONU qu’ils doivent prendre des mesures pour rendre l’IA sûre.

Cela survient alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir un sommet sur l’IA en novembre, et M. Sunak souhaite donner au Royaume-Uni un rôle clé dans l’exploitation et la réglementation de la technologie.

M. Dowden – un proche allié du Premier ministre – dira : « Le coup d’envoi a été donné dans une course à la concurrence mondiale dans laquelle les entreprises individuelles ainsi que les pays s’efforceront de repousser les limites aussi loin et aussi vite que possible.

« Dans le passé, les dirigeants ont réagi aux développements scientifiques et technologiques par une réglementation rétrospective.

« Mais dans ce cas, les garde-fous, la réglementation et la gouvernance nécessaires doivent être développés parallèlement au progrès technologique. Pourtant, à l’heure actuelle, la réglementation mondiale est en retard sur les avancées actuelles.

M. Dowden suggérera que la communauté internationale doit arracher aux entreprises technologiques un certain contrôle sur l’IA.

« Étant donné que les entreprises technologiques et les acteurs non étatiques ont souvent une influence et une importance à l’échelle d’un pays dans le domaine de l’IA, ce défi nécessite une nouvelle forme de multilatéralisme.

« Les entreprises technologiques ne doivent pas faire leurs propres devoirs, tout comme les gouvernements et les citoyens doivent avoir l’assurance que les risques sont correctement atténués.

« En effet, une grande partie de ce travail devrait consister à garantir la confiance dans le système et seuls les États-nations peuvent garantir que les préoccupations les plus importantes en matière de sécurité nationale ont été apaisées. »

Il soulignera que l’IA sera « un outil à la fois pour le meilleur et pour le pire » et soulignera son potentiel dans des domaines tels que la lutte contre les maladies et le changement climatique.

Cela fait suite à une série de rencontres avec des géants de la technologie lors de la visite américaine.

M. Dowden a également assisté au Conseil de sécurité de l’ONU, se joignant au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour critiquer la Russie lors de la réunion de mercredi.