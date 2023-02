L’IA ” prive ” les acteurs de la voix de leur outil principal – les médias — RT Games & Culture

Les acteurs de la voix sont confrontés à la concurrence croissante de l’intelligence artificielle, qui pourrait éventuellement forcer ceux qui exercent le métier à se retirer du travail, a rapporté le média Vice. L’article cite un cas récent où des internautes ont utilisé une version bêta d’un tel logiciel pour reproduire les voix de plusieurs célébrités.

Dans son rapport de mardi, Vice’s Motherboard a cité plusieurs acteurs et groupes de défense de l’industrie comme avertissant que les clauses de renonciation sont de plus en plus courantes dans les contrats, les acteurs de la voix étant invités à renoncer aux droits sur leur voix. Des versions synthétiques des voix sont alors apparemment générées, parfois sans que l’acteur ne reçoive de compensation supplémentaire.

Selon le point de vente, une cascade réalisée par des membres de 4chan le mois dernier, lorsqu’ils ont “fait” lire à des acteurs célèbres des sections de Mein Kampf d’Adolf Hitler, a mis en évidence la facilité avec laquelle la technologie de reproduction de la voix peut être appliquée.

ElevenLabs, la société dont le logiciel a été utilisé, déclare sur son site Internet qu’elle cherche à “faire de la prise en charge audio multilingue à la demande une réalité dans l’éducation, le streaming, les livres audio, les jeux, les films et même la conversation en temps réel.”















En fait, comme le souligne Vice, il existe une multitude d’autres entreprises similaires, dont la plupart demandent généralement à un utilisateur d’enregistrer de dix à 60 minutes d’audio, qui est ensuite utilisé pour créer une réplique synthétique de la voix de la personne. L’utilisateur peut alors saisir n’importe quel texte et le système le lira à voix haute. D’autres sites Web permettent également aux utilisateurs de télécharger tout fichier audio précédemment enregistré, note l’article. Certains de ces services sont gratuits, tandis que d’autres facturent une somme modique.

L’acteur de jeu et d’animation SungWon Cho a déploré à Vice que “Il est irrespectueux envers le métier de suggérer que générer une performance équivaut à la performance d’un véritable être humain.”

Sa collègue Fryda Wolff a averti que des clients peu scrupuleux pourraient recourir à une telle technologie lorsqu’un doubleur s’oppose à la lecture d’une partie d’un script.

Tim Friedlander, président et fondateur de la National Association of Voice Actors (NAVA), est cité dans le rapport comme expliquant que les clauses de renonciation dans les contrats sont souvent entourées de « déroutant et ambigu » langue.

Friedlander a poursuivi en avertissant que si les tendances actuelles restent inchangées, des sections de l’industrie du doublage seront perdues au profit de l’IA, les acteurs moins établis étant particulièrement exposés.