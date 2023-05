L’IA prend le volant du Indy Autonomous Challenge

Regarde ça: Sous le capot à Indy Autonomous Challenge 08:02

J’ai assisté à une course plus tôt cette année où la voiture gagnante a parcouru 180 mph sans personne au volant. C’est parce que tout était entre les mains de l’intelligence artificielle.

Lors de l’Indy Autonomous Challenge, des équipes du monde entier ont conçu leurs propres systèmes de conduite IA et les ont affrontés pour tenter de gagner un prix en espèces d’un million de dollars. L’événement a eu lieu au Las Vegas Motor Speedway peu après le CES en janvier.

De grandes marques du monde de l’automobile et de l’informatique ont fait don de matériel pour s’assurer que chaque équipe utilisait le même véhicule de base et la même pile informatique afin que tout se résume vraiment à l’IA.

Nous avons parlé à des représentants de diverses équipes pour en savoir plus sur les défis liés à la construction de pilotes IA capables de fonctionner à des vitesses aussi élevées, sur ce qu’il faut faire lorsque vous avez un accident peu de temps avant le jour de la course et sur ce qui donne à leur IA un avantage sur la concurrence.

Au final, une seule équipe pouvait remporter le prix. Ce faisant, il a établi un record du monde de la conduite autonome la plus rapide sur un circuit.

En juin, le défi se rendra en Italie où il aura son premier événement sur le circuit de course de F1 de Monza. Là, les pilotes IA seront aux prises avec une piste qui présente des rebondissements plus proches de ce à quoi les pilotes sont confrontés dans le monde réel.

Pour voir ces coureurs autonomes en action et rencontrer les gens qui font tout cela, regardez la vidéo ci-dessus.