L’IA prédit les formes des molécules à venir

En travaillant avec des chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, il a trouvé quelques bonnes options. Mais sa tâche est celle du serrurier le plus exigeant : repérer les composés chimiques qui, à eux seuls, se tordront et se plieront en la forme microscopique qui peut parfaitement s’intégrer dans les molécules d’une bouteille en plastique et les séparer, comme une clé ouvrant une porte .

Depuis quelques années, John McGeehan, biologiste et directeur du Center for Enzyme Innovation à Portsmouth, en Angleterre, recherche une molécule capable de décomposer les 150 millions de tonnes de bouteilles de soda et autres déchets plastiques éparpillés dans le monde.

Désormais, tout biochimiste peut accélérer son travail à peu près de la même manière. Jeudi, DeepMind a publié les formes prévues de plus de 350 000 protéines – les mécanismes microscopiques qui régissent le comportement des bactéries, des virus, du corps humain et de tous les autres êtres vivants. Cette nouvelle base de données comprend les structures tridimensionnelles de toutes les protéines exprimées par le génome humain, ainsi que celles des protéines qui apparaissent dans 20 autres organismes, dont la souris, la mouche des fruits et la bactérie E. coli.

Cette carte biologique vaste et détaillée – qui fournit environ 250 000 formes qui étaient auparavant inconnues – peut accélérer la capacité de comprendre les maladies, de développer de nouveaux médicaments et de réutiliser les médicaments existants. Cela peut également conduire à de nouveaux types d’outils biologiques, comme une enzyme qui décompose efficacement les bouteilles en plastique et les convertit en matériaux qui sont facilement réutilisés et recyclés.

« Cela peut vous faire avancer dans le temps – influencer la façon dont vous envisagez les problèmes et aider à les résoudre plus rapidement », a déclaré Gira Bhabha, professeure adjointe au département de biologie cellulaire de l’Université de New York. « Que vous étudiiez les neurosciences ou l’immunologie – quel que soit votre domaine de biologie – cela peut être utile. »