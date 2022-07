L’IA prédit la forme de presque toutes les protéines connues de la science

En 2020, un laboratoire d’intelligence artificielle appelé DeepMind a dévoilé une technologie capable de prédire la forme des protéines – les mécanismes microscopiques qui régissent le comportement du corps humain et de tous les autres êtres vivants.

Un an plus tard, le laboratoire a partagé l’outil, appelé AlphaFold, avec des scientifiques et a publié des formes prédites pour plus de 350 000 protéines, y compris toutes les protéines exprimées par le génome humain. Il a immédiatement changé le cours de la recherche biologique. Si les scientifiques peuvent identifier les formes des protéines, ils peuvent accélérer la capacité à comprendre les maladies, créer de nouveaux médicaments et autrement sonder les mystères de la vie sur Terre.

Maintenant, DeepMind a publié des prédictions pour presque toutes les protéines connues de la science. Jeudi, le laboratoire basé à Londres, appartenant à la même société mère que Google, a déclaré avoir ajouté plus de 200 millions de prédictions à une base de données en ligne accessible gratuitement aux scientifiques du monde entier.