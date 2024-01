L’IA pourrait ouvrir la voie à la détection précoce du cancer du pancréas

Mais il existe un groupe de patients avec un meilleur pronostic : les quelques patients atteints d’un cancer du pancréas qui sont dépistés pour la maladie parce qu’ils présentent un risque génétique connu. Si leur cancer est détecté suffisamment tôt, jusqu’à 80 pour cent survivent cinq ans.

Ce sont les seuls à risque et ils ne représentent que 10 % des patients atteints d’un cancer du pancréas. Il y a sûrement davantage de personnes à haut risque qui pourraient bénéficier d’une alerte précoce, et Appelbaum voulait les retrouver. Elle pensait que l’intelligence artificielle pouvait aider et il y a 6 ans, elle a fait équipe avec le laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT.

À la fin de l’année dernière, le groupe a annoncé avoir développé des modèles informatiques capables d’identifier trois fois et demie plus de personnes à haut risque que les normes actuelles. Les modèles ont passé au peigne fin une vaste mine de dossiers de santé électroniques pour découvrir des schémas courants chez ceux qui ont développé un cancer du pancréas, tels que des changements dans la chimie du sang ou des visites plus fréquentes chez le médecin.

Publié dans The Lancet le mois dernier, ces travaux ont le potentiel d’élargir le groupe de patients atteints d’un cancer du pancréas pouvant bénéficier du dépistage de 10 à 35 pour cent. Le groupe espère que son modèle permettra à terme de détecter le risque d’autres cancers difficiles à trouver, comme celui de l’ovaire.

Bien que prometteuse, l’approche doit encore être éprouvée en clinique.

L’étude se distingue par la diversité de sa population et le grand nombre de facteurs de risque potentiels pris en compte, mais le modèle manque encore de nombreux patients, a déclaré Christie Jeon, professeure agrégée au département des sciences biomédicales Cedars-Sinai à Los Angeles, dont la recherche se concentre sur la détection précoce du cancer mais qui n’a pas été impliqué dans le projet du MIT.

“Ce modèle nous rapproche”, a déclaré Jeon, “mais en soi, il ne peut pas être mis en œuvre tout de suite”.

Appelbaum a reconnu que même si les modèles fonctionnent comme prévu, 65 pour cent des patients qui développent un cancer du pancréas ne bénéficieront pas d’une détection précoce. “Mais actuellement, il nous manque 90 pour cent”, a déclaré Appelbaum. « C’est donc une grande amélioration. … Cela se traduit par le fait de sauver des milliers de vies.

Appelbaum et l’équipe du MIT ne sont pas les premiers à utiliser l’IA pour prédire le cancer du pancréas. Ce n’est même pas le premier groupe à le faire à Boston. En mai de l’année dernière, une équipe basée à la Harvard Medical School et au Dana-Farber Cancer Institute a rapporté des résultats similaires à partir d’un système d’IA fonctionnant avec des données du Danemark et du système VA Health Care.

“Les deux articles soulignent l’avantage de l’utilisation de ces méthodes d’IA, par rapport au dépistage standard basé sur le risque familial et la prédisposition génétique”, a déclaré Chris Sander, membre du corps professoral en biologie des systèmes à la Harvard Medical School, qui a dirigé la recherche de Harvard et n’a pas été impliqué. impliqué dans l’étude du MIT.

L’étude du MIT, a déclaré Sander, « est particulièrement intéressante en raison du grand nombre de dossiers de patients réels auxquels ils ont pu accéder ». En outre, a-t-il déclaré, les chercheurs ont démontré que leurs prédictions seraient vraies quelle que soit la race ou la situation géographique.

Sander a déclaré que son travail, ainsi que celui d’Appelbaum, le remplit d’optimisme quant au fait que l’IA peut éventuellement aider à contrôler le cancer du pancréas, la troisième cause de décès par cancer, même s’il est rare.

Le pancréas, qui facilite la digestion et régule la glycémie, est un organe de six pouces de long enfoui profondément dans l’abdomen, difficile à sentir à l’examen et même difficile à voir lors des tests d’imagerie. Lorsque le cancer apparaît, il le fait sournoisement : une lésion précancéreuse mijote tranquillement pendant des années, puis, comme si elle bouillonnait, elle explose en un véritable cancer et se propage rapidement.

Les gens présentent des symptômes : ils peuvent développer un diabète, perdre du poids sans essayer ou avoir des maux de ventre. Mais ces symptômes sont plus susceptibles d’être causés par autre chose qu’un cancer rare.

« La plupart des médecins de premier recours, puisqu’il s’agit d’une maladie rare, n’y penseraient pas », a déclaré Appelbaum, qui ne voit plus de patients mais travaillait comme radio-oncologue en Israël. L’objectif ultime est d’utiliser l’IA pour alerter les médecins de premier recours lorsqu’un patient présente un mélange précis de symptômes et de facteurs signalant un risque élevé, a-t-elle déclaré.

L’un des principaux éléments de l’étude récente était la collaboration du groupe avec TriNetX, un Entreprise basée à Cambridge disposant d’une énorme base de données de dossiers médicaux électroniques standardisés et anonymisés provenant d’organisations de soins de santé du monde entier. Cela a permis aux chercheurs d’inclure une population beaucoup plus diversifiée que celle utilisée dans les études précédentes.

Les programmes basés sur l’IA ont trié les dossiers anonymes de patients de 55 organismes de soins de santé à travers les États-Unis et ont examiné 35 000 personnes atteintes d’un cancer du pancréas et 1,5 million de personnes non atteintes. Les modèles ont suivi pratiquement toutes les interactions de ces patients avec le système de santé, en se concentrant sur 87 caractéristiques dérivées des données démographiques, des diagnostics, des médicaments et des résultats de tests de laboratoire, afin d’identifier la combinaison de caractéristiques qui distinguent ceux qui développent un cancer du pancréas.

Ensuite, les chercheurs ont testé ces résultats dans une simulation. Ils ont sélectionné les dossiers des personnes appartenant à ce groupe à haut risque avant 2020, puis ont vérifié si elles avaient développé un cancer du pancréas au cours des 18 mois suivants. Le modèle a fonctionné comme prévu, en sélectionnant trois fois et demie plus de personnes à risque que les méthodes standard.

Aujourd’hui, l’équipe travaille sur son prochain défi, sans doute le plus critique : démontrer que les prédictions de ce modèle se vérifient lorsque l’on regarde vers l’avenir. En utilisant la même base de données TriNetX, ils ont attribué des « scores de risque » à 6 millions de personnes, et ils attendent de voir combien et lesquelles développeront un cancer du pancréas. Parce que les dossiers ont été anonymisés, les chercheurs ne savent pas et ne sauront jamais qui sont ces personnes.

En parallèle, Beth Israel Diaconesse mène une étude prospective sur ses propres patients. Ceux qui sont signalés par le modèle sont invités à donner des échantillons de sang et de salive, ce qui pourrait éventuellement aider à identifier des signes supplémentaires de cancer du pancréas. La demande soigneusement formulée ne suggère pas que ces patients courent un risque plus élevé, car à ce stade, cela reste incertain.

Pourquoi ne pas dépister ces personnes dès maintenant ?

“Ce modèle est expérimental et je ne sais vraiment pas dans quelle mesure il fonctionnera”, a déclaré Appelbaum. « Et la dernière chose que je veux faire, c’est faire paniquer beaucoup de gens. … Beaucoup de ces personnes sont des faux positifs. Ils ne développeront jamais un cancer.

De plus, le dépistage du cancer du pancréas n’est pas une mince affaire. Les patients subissent chaque année des IRM ou des échographies endoscopiques, généralement réalisées dans un centre médical universitaire. Ce sont des procédures coûteuses et longues. Ce n’est pas une sinécure pour ceux qui sont actuellement considérés comme à haut risque en raison de leur prédisposition génétique. “Ils subissent ces tests chaque année et sont inquiets chaque année”, a déclaré Appelbaum, et pourtant 95 pour cent d’entre eux n’auront jamais de cancer.

Entre-temps, l’équipe du MIT a déjà adapté le modèle au cancer du rein et envisage de le déployer sur d’autres cancers difficiles à trouver, tels que le cancer de l’ovaire, a déclaré Martin Rinard, professeur au département de génie électrique et d’informatique du MIT et chercheur. auteur principal de l’étude.

« Il existe ici un énorme potentiel de déploiement pour un large éventail de cancers », a-t-il déclaré.

Felice J. Freyer peut être contacté à [email protected]. Suis-la @felicejfreyer.