L’IA pourrait inaugurer une nouvelle ère d’armes biologiques, prévient le rapport RAND

Les jours de Terminateur et La matrice pourrait être plus proche de la réalité alors que la vague de l’intelligence artificielle continue de déferler. Un groupe de réflexion américain a publié un rapport affirmant que l’IA qui guide des organismes comme ChatGPT et ces influenceurs dystopiques de Meta pourrait être utilisé pour créer une nouvelle arme biologique.

Le rapport vient de RAND Corporation, un institut de recherche et un groupe de réflexion basé en Californie. Les auteurs du rapport affirment que l’IA ne pourrait pas nécessairement fournir des instructions sur la manière de créer une arme biologique, mais pourrait combler les lacunes dans les connaissances qui ont empêché la création réussie de ces armes dans le passé. En outre, le rapport indique que, puisque l’IA échappe rapidement à la lenteur de la surveillance gouvernementale, une lacune dans la réglementation pourrait être le vide de pouvoir dans lequel un groupe terroriste pourrait frapper avec une arme biologique.

« Nos recherches en cours mettent en évidence les complexités entourant l’utilisation abusive de l’IA, en particulier des LLM, à des fins d’attaques biologiques », indique le rapport. « Les résultats préliminaires indiquent que les LLM peuvent produire des résultats inquiétants qui pourraient potentiellement aider à planifier une attaque biologique. Cependant, la question reste ouverte de savoir si les capacités des LLM existants représentent un nouveau niveau de menace au-delà des informations nuisibles facilement disponibles en ligne.

Les chercheurs n’ont pas divulgué les grands modèles de langage qu’ils ont utilisés dans le rapport. Dans un scénario de test, un LLM a apparemment mentionné les circonstances d’obtention et de distribution de Yersinia pestis, une bactérie associée à la peste, tout en discutant des variables qui pourraient conduire à un nombre de morts spécifique. De même, l’IA a rendu compte de sujets tels que la budgétisation d’une arme biologique, l’identification d’agents potentiels de propagation, ainsi que d’autres facteurs de succès plus vagues.

Alors que l’industrie technologique continue d’imposer les chatbots IA et les générateurs d’art dans tous les recoins de nos vies, les armes biologiques ne sont pas la seule menace persistante qui pourrait naître de l’innovation. La RAND Corporation a déjà publié un rapport similaire en 2018 sur le rôle de l’IA dans la guerre nucléaire. Le rapport indique qu’il existe un « potentiel important » pour que l’IA érode notre sécurité nucléaire géopolitique, la technologie augmentant la probabilité d’un armageddon nucléaire d’ici 2040.