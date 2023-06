L’IA pourrait être confrontée à de nouvelles règles dans l’UE pour faire face aux risques pour vous

Le Parlement européen a voté mercredi aller de l’avant avec un projet de loi régir l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’Union européenne. C’est l’un des premiers textes législatifs de grande envergure axés sur l’établissement de garde-fous pour surveiller la technologie.

Appelé la loi sur l’IA, le projet de loi vise à protéger la vie privée, les droits de vote et le matériel protégé par le droit d’auteur. La loi comprend des interdictions d’utiliser l’IA à des fins de discrimination et des pratiques invasives telles que l’identification biométrique dans les espaces publics et les « systèmes de police prédictifs » qui pourraient être utilisés pour profiler illégalement les citoyens.

Les législateurs ont également établi un système de catégorisation du risque lié à l’IA, qui le classe comme « minimal », « limité », « élevé » ou « inacceptable ». Le risque élevé est considéré comme une technologie qui a un impact sur les électeurs pendant les campagnes électorales, la santé et la sécurité humaines ainsi que l’environnement. De plus, les entreprises technologiques seront tenues de respecter des règles de transparence telles que les divulgations d’utilisation de l’IA et des mesures qui empêchent la création de contenu illégal.

La loi, une fois finalisée, pourrait avoir un impact sur la façon dont des entreprises comme Google, Meta, Microsoft et OpenAI développent de nouveaux outils et produits d’IA. Bien que les technologies d’intelligence artificielle existent depuis des années, le domaine a progressé rapidement et a commencé à s’infiltrer dans la vie quotidienne.

Le chatbot d’OpenAI, ChatGPT, est devenu viral après sa sortie en novembre 2022 et a amassé 100 millions d’utilisateurs actifs en janvier. L’outil d’IA générative peut répondre aux questions, rédiger de la poésie et donner des conseils sur tout, des régimes de remise en forme à la planification d’événements. Cela a incité d’autres entreprises à emboîter le pas, ouvrant la voie à un flot de nouveaux outils et produits d’IA génératifs.

Microsoft a lancé Bing Chat en février en utilisant la technologie GPT-4 d’OpenAI, tandis que Google a déployé son chatbot Bard et introduit un moteur de recherche expérimental alimenté par l’IA appelé Search Generative Experience. En avril, Amazon a annoncé son outil Bedrock, qui est utilisé pour créer des applications d’IA pour Amazon Web Services.

Augmentation des appels à la réglementation de l’IA

Les pays membres de l’UE entameront des négociations sur la loi sur l’IA et une loi finalisée est attendue au début de l’année prochaine. La loi pourrait influencer la façon dont les décideurs politiques aux États-Unis et dans d’autres pays créent leurs propres systèmes de réglementation.

« Alors que les entreprises Big Tech tirent la sonnette d’alarme sur leurs propres créations, l’Europe est allée de l’avant et a proposé une réponse concrète aux risques que l’IA commence à poser », a déclaré le législateur italien Brando Benifei, qui a aidé à diriger les travaux sur l’AI ACT, dit mercredi.

Le mois dernier, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a témoigné lors d’une audience du Sénat sur l’intelligence artificielle et a convenu que une sorte de réglementation gouvernementale est nécessaire afin d’atténuer les risques de l’IA, un sentiment partagé par de nombreux autres experts en technologie et en IA.

Les dirigeants du Sénat auraient déclaré que les efforts bipartites pour élaborer un cadre complet d’IA sont encore dans des mois, bien que certains législateurs aient commencé à s’attaquer à certaines parties de la technologie. Mercredi, les sens. Josh Hawley et Richard Blumenthal ont présenté un projet de loi qui stipule que l’article 230, une loi qui protège les sociétés Internet du contenu publié par les utilisateurs, ne protège pas le contenu généré par l’IA, selon Axios. La sous-commission sénatoriale des droits de l’homme également cette semaine a organisé une audition sur l’impact que l’IA pourrait avoir sur les droits de l’homme.

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.