L’intelligence artificielle pourrait éliminer une grande partie de la « charge lourde » de l’enseignement, en marquant et en élaborant des plans de cours, a déclaré le secrétaire à l’Éducation.

Gillian Keegan a parlé du « changement transformateur » que l’IA pourrait apporter à l’éducation lors de l’ouverture du Forum mondial de l’éducation à Londres.





Nous avons beaucoup plus de réflexion et d’apprentissage à faire à mesure que nous comprenons le potentiel ici. Gillian Kegan

Dans son discours d’ouverture au forum d’experts en éducation et de leaders mondiaux, elle a déclaré : « L’IA pourrait avoir le pouvoir de transformer le travail quotidien d’un enseignant.

« Par exemple, cela peut prendre une grande partie du travail lourd de compilation des plans de cours et de notation.

« Cela permettrait aux enseignants de faire la seule chose que l’IA ne peut pas faire, c’est-à-dire enseigner, de près et personnellement devant la classe. »

Elle a comparé l’intelligence artificielle aux innovations technologiques du passé, telles que les calculatrices et Google, et a déclaré que les gens doivent en apprendre davantage et l’appliquer de la même manière pour maximiser les résultats positifs des élèves.

Mme Keegan a suggéré que l’IA pourrait être utilisée pour « réduire radicalement le temps que les enseignants passent à marquer », ou « comme technologie d’assistance pour améliorer l’accès à l’éducation ».

Tout en louant le nombre d’écoles et d’universités utilisant déjà l’IA, elle a conclu : « Nous avons beaucoup plus à réfléchir et à apprendre à faire à mesure que nous comprenons le potentiel ici.

« Je m’engage à travailler main dans la main avec des éducateurs experts… pendant que nous réfléchissons. »