L’intelligence artificielle pourrait éliminer une grande partie de la « charge lourde » de l’enseignement, en marquant et en élaborant des plans de cours, a déclaré le secrétaire à l’Éducation.

Gillian Keegan a parlé du « changement transformateur » que l’IA pourrait apporter à l’éducation lors de l’ouverture du Forum mondial de l’éducation à Londres.





Nous avons beaucoup plus de réflexion et d’apprentissage à faire à mesure que nous comprenons le potentiel ici. Gillian Kegan

Dans son discours d’ouverture au forum d’experts en éducation et de leaders mondiaux, elle a déclaré : « L’IA pourrait avoir le pouvoir de transformer le travail quotidien d’un enseignant.

« Par exemple, cela peut prendre une grande partie du travail lourd de compilation des plans de cours et de notation.

« Cela permettrait aux enseignants de faire la seule chose que l’IA ne peut pas faire, c’est-à-dire enseigner, de près et personnellement devant la classe. »

Elle a comparé l’intelligence artificielle aux innovations technologiques du passé, telles que les calculatrices et Google, et a déclaré que les gens doivent en apprendre davantage et l’appliquer de la même manière pour maximiser les résultats positifs des élèves.

Mme Keegan a suggéré que l’IA pourrait être utilisée pour « réduire radicalement le temps que les enseignants passent à marquer », ou « comme technologie d’assistance pour améliorer l’accès à l’éducation ».

Tout en louant le nombre d’écoles et d’universités utilisant déjà l’IA, elle a conclu : « Nous avons beaucoup plus à réfléchir et à apprendre à faire à mesure que nous comprenons le potentiel ici.

« Je m’engage à travailler main dans la main avec des éducateurs experts… pendant que nous réfléchissons. »

L’Association of School and College Leaders (ASCL) a qualifié l’approche du gouvernement en matière de technologie de l’éducation de « fragmentaire et terne ».

Le secrétaire général de l’ASCL, Geoff Barton, a déclaré: «L’intelligence artificielle et d’autres technologies numériques pourraient bien avoir le potentiel d’aider dans la salle de classe à l’avenir, mais l’approche du gouvernement en matière de technologie de l’éducation jusqu’à présent a été fragmentaire et terne et il devra développer une stratégie pour transformer cela en réalité.

« Plus important encore, les ministres doivent s’attaquer au problème immédiat de la grave crise de recrutement et de rétention des enseignants que connaissent les écoles et les collèges, et qui est causée par des réductions de salaire en termes réels et des pressions sur la charge de travail entraînées par le sous-financement du système éducatif par le gouvernement.