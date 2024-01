L’IA pourrait détecter la consommation dangereuse d’alcool des patients avant une intervention chirurgicale

L’abus d’alcool lors d’une intervention chirurgicale est associé à des taux d’infection plus élevés, à des séjours hospitaliers plus longs et à d’autres complications chirurgicales. Parmi les patients étudiés, 4,8 pour cent avaient des dossiers comprenant un code de diagnostic lié à la consommation d’alcool. À l’aide d’indices contextuels, le modèle a classé trois fois plus de personnes à risque, pour un total de 14,5 pour cent.