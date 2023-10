L’IA pourrait conduire à un aplatissement de la structure des salaires, selon Gita Gopinath du FMI

Alors que les effets persistants de la pandémie de Covid et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine continuent de se faire sentir, ces dernières années ont été difficiles pour l’économie mondiale, mais il y a aussi des lueurs d’espoir. Dans une interview exclusive avec NDTV à Marrakech, Gita Gopinath du Fonds monétaire international a parlé de la stabilité macroéconomique en Inde, des vents contraires en Chine, de l’intelligence artificielle, des événements météorologiques extrêmes et de l’impact de tous ces éléments sur la trajectoire de l’économie mondiale dans les années à venir. années.

S’exprimant en marge des Assemblées annuelles 2023 du Groupe Banque mondiale – FMI, le premier directeur général adjoint du FMI a également évoqué l’impact des conflits entre Israël et Gaza et la Russie et l’Ukraine sur les prix du pétrole et la sécurité alimentaire.

Un potentiel illimité, quelques inquiétudes

Soulignant qu’il est encore tôt pour évaluer le véritable potentiel de l’intelligence artificielle, Mme Gopinath a déclaré que la promesse de l’IA générative pourrait augmenter la productivité et contribuer à stimuler le ralentissement de la croissance mondiale.

« Mais il est loin d’être certain à ce stade si nous obtiendrons tous ces gains de productivité. De toute évidence, l’innovation est importante mais elle nécessitera une réglementation. Ce n’est pas comme d’habitude, c’est un animal très différent que nous « Nous devons faire face en termes de réglementation. Nous devons nous assurer que l’IA est utilisée de manière à ce qu’elle profite réellement à l’humanité », a-t-elle déclaré.

Mme Gopinath a déclaré que les gouvernements auront besoin de plans et tiendront compte de la possibilité qu’un grand nombre de travailleurs soient directement affectés par l’IA et que certains perdent leur emploi.

« Ce que nous avons vu traditionnellement avec la technologie, c’est cette crainte qu’elle entraîne de nombreux licenciements et ne contribue pas vraiment à créer des emplois. Et ce que l’histoire nous a appris, c’est qu’en réalité, beaucoup plus d’emplois sont créés. Ils sont en différents secteurs et exigent des compétences différentes et il y a donc des gens qui sont touchés et perdent leur emploi, mais c’est là que la politique joue un rôle en garantissant qu’ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin », a-t-elle déclaré.

Le haut responsable du FMI a également déclaré que l’IA aura un impact sur la structure générale des salaires. « C’est très intéressant, les premières études qui arrivent. Dans le passé, en tant que nouveau venu dans un secteur particulier, vous n’aviez pas l’expérience, vous deviez attendre pour apprendre et donc le salaire que vous receviez n’était pas aussi » Avec l’IA, vous pouvez utiliser l’expérience des autres et obtenir ces informations très rapidement. Nous pourrions donc assister à un aplatissement un peu plus important de la structure salariale. «

L’Inde, troisième économie en importance ?

Interrogée sur la croissance économique de l’Inde et sur la question de savoir si le pays est en passe de devenir la troisième économie mondiale d’ici 2030, Mme Gopinath a répondu : « L’Inde a une forte croissance. Avec 6,3 %, c’est l’un des taux de croissance les plus élevés que nous ayons. parmi les principales économies. Nous avons 6,3% pour cette année et 6,3% pour l’année prochaine. Nous avons procédé à la mise à niveau parce que les données du premier trimestre ont été un peu meilleures que prévu.

« Si ce montant continu d’investissements publics se produit, cela semble catalyser les investissements privés et la consommation résiste mieux que prévu, donc je pense que ce sont de bons signes. En termes de milliards de dollars que l’Inde obtient. « Je suis toujours un peu prudente car au cours des trois dernières années, nous avons eu la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Je ne voudrais pas m’aventurer à parler de dates particulières », a-t-elle ajouté.

M. Gopinath a souligné que l’important est que l’économie indienne soit forte, qu’il y ait une stabilité macroéconomique et que l’inflation se rapproche de la fourchette cible de la RBI. « Le secteur financier n’a pas été aussi solide depuis longtemps. Si l’on combine cela avec des réformes structurelles, dont beaucoup sont encore nécessaires, cela pourrait générer une forte croissance en Inde », a-t-elle déclaré.

Préoccupations chinoises

Mme Gopinath a déclaré que le FMI avait légèrement revu à la baisse la prévision de croissance de la Chine, de 5,2 % à 5 % pour cette année, et que l’organisation prévoyait un ralentissement de la croissance en Chine dans les années à venir. Elle a souligné que le secteur immobilier constitue une préoccupation importante, tout comme le vieillissement de sa population et le ralentissement de la croissance de la productivité.

« En termes de retombées sur l’Asie dans son ensemble, nous estimons que lorsque la croissance de la Chine diminue d’un point de pourcentage, elle perd environ 0,3 point de pourcentage de croissance sur une période de cinq ans pour les régions asiatiques. Si je regarde En Inde en particulier, je ne vois pas de fortes retombées directes. Nous ne prévoyons pas d’effet majeur du ralentissement de l’Inde. Mais s’il y a un ralentissement plus général de l’économie mondiale dû au ralentissement de l’Asie, bien sûr, cela contribuerait à la croissance de l’Inde », a-t-elle déclaré.

Croissance mondiale, insécurité alimentaire

Interrogée sur les raisons pour lesquelles les perspectives de croissance mondiale pour 2023 sont de 3 %, bien en dessous des niveaux d’avant la pandémie, Mme Gopinath a souligné le vieillissement démographique et l’affaiblissement de la productivité. Elle a déclaré que la Chine jouait un rôle important à cet égard.

Concernant l’insécurité alimentaire résultant du conflit russo-ukrainien, elle a déclaré qu’elle affecte le plus les pays à faible revenu, car ils consacrent un pourcentage important de leur panier de consommation à l’alimentation. Elle a affirmé que même si les prix des denrées alimentaires ont baissé, ils restent assez élevés et cela reste préoccupant.

Mme Gopinath a déclaré que parmi les mesures prises par le FMI pour remédier à ce problème, il y avait la création du guichet de choc alimentaire pour aider les pays dans le besoin.

Le climat et l’avenir

Mme Gopinath a déclaré que même s’il y a une augmentation des catastrophes climatiques extrêmes et que leur coût économique s’additionne, les implications pour la croissance mondiale sont faibles pour l’instant parce que les grandes économies se portent relativement bien.

« Pour les pays individuels, les petites nations insulaires, cela peut être très, très important. Même en Inde, les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Le pays est donc assez vulnérable », a-t-elle déclaré.

La responsable du FMI a souligné que l’Inde a joué un rôle important dans la promotion des réformes des banques multilatérales de développement à travers son leadership au G20 et elle voit une dynamique dans ce domaine. Elle a également déclaré que l’inclusion de l’Union africaine dans le G20 est très importante car la majeure partie de la population en âge de travailler se trouvera sur le continent africain au cours des prochaines années.