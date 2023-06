L’IA pourrait changer l’avenir du yaourt – et transformer Danone

Chez un nouveau Danone près de Paris, les chercheurs introduisent des cuillerées de yaourt dans des récipients en verre globulaires et des tubes en plastique conçus pour imiter l’intestin humain.

Une fois que les bactéries à l’intérieur montrent qu’elles peuvent survivre aux sucs digestifs, l’intelligence artificielle est mise au travail pour sonder leurs avantages potentiels pour la santé.

Qu’il s’agisse du début d’une révolution alimentaire alimentée par la technologie ou simplement d’une autre couche de marketing avisé visant à inciter les consommateurs à payer plus pour un pot de yaourt, Danone en a besoin.

Fabriquer le yaourt du futur nécessite une équipe d’assistants du 21e siècle : apprentissage automatique, science intestinale et même un mystérieux estomac artificiel.

Une fois que les bactéries à l'intérieur montrent qu'elles peuvent survivre aux sucs digestifs, l'intelligence artificielle est mise au travail pour sonder leurs avantages potentiels pour la santé.

Une fois que les bactéries à l’intérieur montrent qu’elles peuvent survivre aux sucs digestifs, l’intelligence artificielle est mise au travail pour sonder leurs avantages potentiels pour la santé.

Pour les consommateurs bombardés d’affirmations sur le pouvoir supposé des probiotiques, l’objectif peut sembler familier : le yaourt gonflé. Mais le propriétaire d’Activia et d’Actimel parie que la technologie peut apporter des réponses sur les bonnes bactéries qui fonctionnent le mieux et pourquoi, donnant à ses produits un avantage scientifique à un moment où les revenus sont à la traîne et où les consommateurs se méfient de plus en plus des aliments transformés.

« La stratégie commerciale à long terme de Danone consiste avant tout à redresser le secteur laitier », déclare le directeur général adjoint Jürgen Esser.

« Tout pour apporter les bons ferments, les bons bienfaits pour la santé et le faire briller pour le consommateur est essentiel. »

Qu’il s’agisse du début d’une révolution alimentaire alimentée par la technologie ou simplement d’une autre couche de marketing avisé visant à inciter les consommateurs à payer plus pour un pot de yaourt, Danone en a besoin.

L’entreprise française de 104 ans en est à sa deuxième année d’un effort de redressement orchestré par le patron d’Esser Antoine de Saint-Affrique.

L’unité laitière a subi une baisse des volumes au cours de sept des neuf dernières années. Les volumes de ventes de la division – la plus importante de l’entreprise, avec également des laits végétaux comme Alpro – ont chuté de 4% l’an dernier, les consommateurs ayant opté pour des marques moins chères en réponse à la crise du coût de la vie.

« La seule façon pour Danone de relancer son activité est d’investir dans un produit supérieur qui soutiendrait un meilleur pouvoir de tarification », déclare Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein.

Danone parie que son expérience laitière et sa propre bibliothèque de bactéries lui donneront un avantage sur des rivaux comme Nestlé SA.

La société a dépensé environ 100 millions de dollars (1,8 milliard de rands) pour la nouvelle installation qui a ouvert ses portes en février, réunissant le laboratoire de recherche qui abrite l’estomac du robot, des espaces de coworking et une zone de test des consommateurs dans une banlieue connue pour son nucléaire. recherche.

Les laboratoires ont eu accès à des échantillons de patients et à des profils de santé pour que l’IA passe au crible des collaborations, dont un projet avec l’Université de Californie à San Diego et un autre plus proche de chez nous appelé Le French Gut qui vise à analyser le microbiome de 100 000 volontaires. .

À la base de l’approche se trouve la fermentation, un processus chimique qui existe depuis des millénaires.

Mais toutes les bactéries et levures ne sont pas créées égales, c’est pourquoi l’estomac artificiel de Danone suit le chemin parcouru par les probiotiques après avoir quitté le pot de yaourt.

Contenu dans une boîte en verre de la taille d’un torse, l’estomac simule l’absorption des aliments au cours du processus de digestion. Il aide Danone à déterminer quels candidats supportent les acides et les enzymes de l’estomac, en évaluant leur capacité à s’installer dans l’intestin.

« Si vous étudiez un probiotique, il doit survivre », explique Raish Oozeer, directeur de la recherche sur le microbiome et les probiotiques chez Danone.

Les bactéries prometteuses seront étudiées plus avant pour voir comment elles interagissent avec les fibres et les vitamines dans les aliments.

Danone ne permettra pas que l’estomac, développé avec la société néerlandaise TNO, soit photographié car son fonctionnement est top secret. Le reporter est introduit avant de pouvoir faire un croquis.

L’apprentissage automatique prend ensuite le relais pour trouver des liens entre les bactéries choisies et les conditions de santé.

L’IA se penche sur des échantillons de selles, des antécédents médicaux et des découvertes scientifiques passées, à la recherche de liens avec tout, de la perte de poids à l’immunité.

« Les avancées technologiques aident beaucoup », déclare Jan Knol, directeur principal de la recherche et de l’innovation chez Danone. « C’est un écosystème extrêmement complexe que nous ne pouvons comprendre qu’en mesurant beaucoup de choses, puis nous devons donner un sens à toutes ces données. »

Une partie de l’IA est encore en développement pour des recherches différentes mais connexes, comme l’évaluation de la qualité de la flore intestinale des bébés sur la base d’images de leurs selles en vue d’améliorer la qualité des préparations pour nourrissons.

Les partenaires de Danone incluent la plateforme Azure de Microsoft et Amazon Web Services d’Amazon.com.

Les chercheurs ont travaillé pendant des années sur les interactions entre le microbiome et l’immunité. Mais comme il exploite des années de données, Danone n’a rien à inventer.

Les preuves pour encadrer un message marketing qui relie les bactéries aux avantages peuvent être suffisantes pour qu’un nouveau yaourt ou un nouveau lait pour bébé soit plus avantageux.

« Ce n’est pas comme un médicament qui doit subir des tests très rigoureux », déclare Kim Barrett, qui a étudié le microbiome et est vice-doyen pour la recherche à la faculté de médecine de l’Université de Californie à Davis.

Barret a ajouté :

Presque tout le monde peut faire une réclamation sur n’importe quoi, car ces types de produits sont généralement reconnus comme sûrs.

Barrett félicite des entreprises comme Danone et Nestlé d’avoir investi dans la recherche pour documenter les bienfaits de leurs produits pour la santé.

Leurs efforts interviennent alors que l’industrie alimentaire fait face à une sorte de crise d’identité.

Après avoir éradiqué la variété et la fraîcheur qui alimentaient un microbiome intestinal florissant, les entreprises se sont tournées vers les probiotiques pour surcharger leurs produits avec des bactéries bénéfiques maintenant que les scientifiques reconnaissent à quel point la communauté de billions d’organismes vivant dans les intestins de chaque personne est cruciale pour l’immunité, le vieillissement et même la santé mentale. .

Archer-Daniels-Midland, qui fournit des ingrédients à toute l’industrie, a investi plus de 30 millions de dollars (545 millions de rands) dans une usine espagnole produisant des probiotiques plus tôt cette année.

Nestlé vend plus d’une douzaine de formes différentes de suppléments via sa marque Garden of Life.

Les entreprises de boissons ont également pris le train en marche avec des boissons comme le kombucha, un thé fermenté.

Mais le badge probiotiques n’est pas toujours suffisant pour garantir le succès. Kellogg a abandonné une version de ses céréales Special K avec des probiotiques ajoutés l’année dernière, affirmant qu’elle n’avait pas attiré suffisamment de fans fidèles.

Chez Danone, la renaissance du yaourt résonne.

Le fondateur Isaac Carasso était un médecin des Balkans qui a commencé à vendre des yaourts aux pharmacies en Espagne, préoccupé par la malnutrition et les maladies intestinales chez les enfants locaux.

Il a nommé l’entreprise Danone en l’honneur de son fils Daniel.

L’entreprise est devenue mondiale après que Daniel, qui a quitté la France pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, a acheté un petit magasin de yaourts à New York et a ajouté une couche de confiture à ses offres ordinaires.

Le produit plus sucré a été un succès et Carasso a renommé la succursale locale Dannon.

La reformulation est emblématique de la tension entre rendre les aliments sains et les faire vendre.

Pendant des années, les entreprises ont attiré les consommateurs avec du sucre, contribuant ainsi à une épidémie mondiale d’obésité. La tendance montre des signes d’inversion, mais certains considèrent toujours les derniers efforts de l’industrie comme une tentative de résoudre les problèmes qu’elle a contribué à créer – et ce, en offrant une autre couche d’aliments transformés.

Tim Spector, auteur britannique et chercheur en microbiome, conseille plutôt de manger trente plantes différentes par semaine, y compris des noix et des graines.

Les aliments fabriqués par des sociétés comme Danone et Nestlé peuvent avoir un « auréole de santé agréable », dit-il, mais « la moitié de leurs produits nous empoisonnent et l’autre moitié prétend nous rendre en bonne santé ».

La plupart des produits laitiers de Danone sont faibles en sucre et en sel — la société souligne son score élevé sur un indice nutritionnel mondial.

Mais comme d’autres grands groupes alimentaires, Danone utilise des additifs comme l’amidon de maïs et des édulcorants comme le sucralose, qui a été associé à une mauvaise santé intestinale.

Ce que Danone apporte à la table est lourd.

Isabelle Esser, responsable de la recherche et de l’innovation dans l’entreprise, explique qu’il est difficile d’effectuer des changements sans satisfaire les masses.

L’ingénieure belge enthousiaste a rejoint l’industrie précisément parce que créer un impact nécessite du volume, dit-elle, et elle rêve que l’entreprise puisse un jour proposer un produit pour aider les personnes atteintes de diabète.

L’objectif est « vous le prenez tous les jours et ce n’est pas une pilule, c’est de la nourriture comme médicament », explique Esser, qui n’est pas lié au directeur général adjoint de Danone. « Et puis, au fil du temps, nous renforcerons soit votre immunité, soit votre résilience. »

La science pourrait aussi épargner à Danone quelques mésaventures du passé.

La société a reçu l’ordre de modifier l’étiquetage et le marketing de son yaourt Activia et de sa boisson laitière DanActive il y a environ 15 ans aux États-Unis pour supprimer les « allégations de santé exagérées ».

Elle a dû payer jusqu’à 35 millions de dollars (636 millions de rands) pour rembourser les clients qui soutenaient que la filiale américaine de Danone facturait une prime pour des affirmations scientifiques qu’elle ne pouvait pas étayer, comme le soulagement contre la constipation.

Un an plus tard, il a fait face à des restrictions dans l’Union européenne, où les régulateurs ont également réprimé les affirmations sur la santé, limitant sa capacité à annoncer des avantages spécifiques.

La nouvelle poussée pour « s’assurer que nous avons de la substance », comme l’a décrit Saint-Affrique, a déclenché une course aux licences pour verrouiller les allégations thérapeutiques.

Nestlé, qui possède ses propres cultures bactériennes, a breveté une souche appartenant à la même espèce que celle présente dans l’Actimel de Danone, se concentrant sur une forme traitée thermiquement qui offre l’avantage d’une durée de conservation plus longue et documentant sa capacité à augmenter la production d’interleukine-10, une protéine clé de l’inflammation et de l’immunité.

Les chercheurs de Danone, quant à eux, ont montré que la consommation de son yaourt réduisait le développement de la résistance à l’insuline et de la stéatose hépatique chez les souris obèses.

L’étude parrainée par la société a mis en évidence une augmentation des composés bénéfiques dans le foie des animaux, ce qui l’a incitée à obtenir des brevets lui permettant de vanter les avantages du métabolisme du foie et du sucre pour au moins trois types de ces ingrédients.

La société française dit qu’il y a plus à venir de cet espace en plein essor à l’intersection de l’alimentation et de la médecine.

« Si nous voulons nous assurer que le consommateur trouve nos produits supérieurs aux autres, nous devons nous assurer que nous avons les bons arguments étayés par la bonne science », déclare Esser, directeur général adjoint qui supervise les finances et la technologie chez Danone.

« Vous verrez, cela fera une différence.