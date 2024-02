L’IA pourrait « amplifier » la désinformation électorale, déclarent les États-Unis à la BBC

Par Gordon Corera et Brian Wheelernouvelles de la BBC

La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, affirme que l’IA pourrait être utilisée pour « inciter à la violence »

L’intelligence artificielle (IA) menace de « suralimenter » la désinformation et d’inciter à la violence lors des élections, a averti le procureur général adjoint des États-Unis.

S’adressant exclusivement à la BBC, Lisa Monaco a décrit l’IA comme « l’épée ultime à double tranchant ».

Cela pourrait apporter de « profonds bénéfices » à la société, mais aussi être utilisé par des « acteurs malveillants » pour « semer le chaos », a-t-elle ajouté.

Et elle a révélé son intention de faire de l’utilisation de l’IA par les criminels une circonstance aggravante dans la détermination de la peine par les tribunaux américains.

L’ancien procureur fédéral, qui est au Royaume-Uni pour donner une conférence sur l’IA à l’Université d’Oxford, a déclaré que les criminels violents qui utilisaient des armes à feu étaient condamnés à des peines plus longues.

“Nous allons donc appliquer le même principe et rechercher des peines plus sévères et des peines plus sévères pour ceux qui utilisent l’IA de manière malveillante pour commettre leur crime”, a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle a également parlé des efforts visant à protéger les élections américaines de novembre contre toute perturbation par la désinformation alimentée par l’IA, telle que les deepfakes – des enregistrements audio et vidéo convaincants de politiciens disant des choses qu’ils n’ont jamais dites – et les faux appels, ou appels automatisés, générés par l’IA.

La semaine dernière, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a rendu illégaux les appels automatisés lors des élections.

Cela s’est produit après que des milliers d’électeurs du New Hampshire ont reçu un appel téléphonique prétendant provenir du président américain Joe Biden, les exhortant à ne pas voter lors des élections primaires de janvier.

Mme Monaco a déclaré : “C’est le type d’action que les régulateurs vont, je pense, prendre de manière appropriée pour essayer de mettre des garde-fous autour de l’utilisation de ces technologies, en particulier lorsqu’il s’agit de l’espace électoral.”

Elle a déclaré que le gouvernement américain travaillait avec des entreprises technologiques et d’autres pays, dont le Royaume-Uni, pour lutter contre la menace posée par l’IA.

Mais elle a ajouté : “Je pense que nous allons voir davantage de choses de ce genre, je pense que c’est quelque chose que nous commençons tout juste à voir la surface se dessiner sur la manière dont des acteurs malveillants peuvent utiliser cette technologie.”

Avec plus de deux milliards de personnes éligibles pour participer aux élections dans le monde cette année, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Mme Monaco a déclaré qu’elle craignait que l’IA puisse avoir un « impact fondamental » sur la démocratie.

Cette semaine, le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré à la BBC un deepfake audio ses propos incendiaires avant le jour de l’armistice ont failli provoquer de “graves troubles”.

Et la procureure générale adjointe des États-Unis a déclaré qu’elle aussi était préoccupée par la violence résultant de la désinformation alimentée par l’IA.

“Je suis absolument inquiet… de ces efforts déployés par des acteurs malveillants, des États-nations ou autres, qui utilisent le contenu généré par l’IA pour diffuser et réellement amplifier la désinformation.

“Cela peut donc avoir un certain nombre d’effets. Cela peut amener les gens à se méfier des sources d’information qu’ils obtiennent, à les dissuader ou à les confondre dans l’exercice de leur droit de vote. Inciter à la violence, c’est certainement quelque chose qui nous inquiète. , à propos et simplement pour semer la méfiance et potentiellement le chaos.

Mme Monaco a également tenu à souligner les avantages potentiels de l’IA en tant qu’outil de lutte contre la criminalité et outil susceptible de faciliter les enquêtes et les poursuites.

Le FBI utilisait la technologie de l’IA pour « passer au crible les informations que nous recevons du public » et pour analyser les données et les images dans « certaines de nos enquêtes les plus importantes », notamment les émeutes du Capitole américain du 6 janvier 2021, a-t-elle déclaré à la BBC.