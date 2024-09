L’IA pourrait améliorer la stratification du risque de cancer de la prostate

Une équipe de recherche de l’école de médecine Icahn du mont Sinaï a développé un outil d’IA qui pourrait améliorer le pronostic et la gestion du cancer de la prostate, selon une étude récente. Urologie européenne étude.

La Société américaine du cancer indique qu’à part le cancer de la peau, le cancer de la prostate est le diagnostic de cancer le plus courant chez les hommes aux États-Unis, entraînant environ 299 010 nouveaux cas et 35 250 décès dus à la maladie en 2024.

Bien que le nombre de diagnostics de cancer de la prostate ait diminué de manière significative entre 2007 et 2014, les taux d’incidence ont depuis lors augmenté d’environ 3 % dans l’ensemble et de 5 % pour les cancers de la prostate à un stade avancé.

L’amélioration des résultats pour les patients atteints d’un cancer de la prostate nécessite des interventions précoces pour ralentir le pronostic de la maladie et personnaliser les traitements, mais les limites du pronostic pour certains sous-groupes de patients rendent cela difficile.

« Environ 60 % des patients du groupe à risque intermédiaire n’ont pas de plan de traitement clair, et environ 30 à 50 % voient leur cancer progresser après la première série de thérapies. Nous constatons que certains de ces patients présentent un risque plus élevé de progression rapide, il est donc essentiel de les identifier tôt », a expliqué le co-auteur correspondant de l’étude, Ash Tewari, MD, MBBS, MCh, professeur et président du département d’urologie Milton et Carroll Petrie à Icahn Mount Sinai, dans un communiqué. communiqué de presse.

Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs ont cherché à déterminer si l’analyse des images médicales basée sur l’IA pouvait améliorer la stratification du risque de cancer de la prostate.

Le modèle PATHOMIQ_PRAD est conçu pour utiliser l’apprentissage profond afin d’extraire les caractéristiques morphologiques des images de biopsie et chirurgicales sur lame entière. Ce faisant, l’outil pourrait identifier les patients à risque intermédiaire présentant un risque plus élevé de progression rapide du cancer de la prostate, permettant aux cliniciens de prédire plus précisément le pronostic et d’élaborer des plans de traitement personnalisés.

« Nous avons développé cet outil pour analyser des échantillons provenant de biopsies ou d’interventions chirurgicales, offrant une meilleure compréhension des patients qui peuvent nécessiter un traitement plus agressif plus tôt pour améliorer leurs résultats. PATHOMIQ_PRAD a le potentiel de devenir un élément de routine de la prise de décision clinique », a noté Tewari.

PATHOMIQ_PRAD fournit un score de risque du patient de zéro à un, un score plus élevé indiquant la présence de caractéristiques à haut risque dans l’imagerie.

Pour tester le modèle, l’équipe de recherche lui a demandé de classer de grandes cohortes de patients en groupes à haut et à faible risque en fonction de seuils établis pour les métastases et la récidive biochimique, ce qui peut éclairer les risques de récidive du cancer.

L’outil a surpassé les critères de référence existants en matière de résultats du cancer sur cinq ans par rapport à d’autres outils de stratification des risques.

« L’un des principaux avantages de cet outil est sa capacité à analyser des régions spécifiques de tissu qui peuvent contenir des indices sur des facteurs de progression du cancer de la prostate jusqu’alors inconnus. Cette découverte pourrait potentiellement conduire à des avancées dans la compréhension des disparités raciales dans les résultats du cancer de la prostate, nous aidant à comprendre pourquoi certaines populations sont confrontées à une maladie plus agressive », a déclaré Sujit S. Nair, Ph.D., co-auteur correspondant, professeur adjoint et directeur de la recherche en immunothérapie génito-urinaire au département d’urologie de l’Icahn Mount Sinai. « Ces développements sont passionnants et nous travaillons à de nouvelles études de validation. »

L’équipe de recherche a indiqué que PATHOMIQ_PRAD est une première dans le domaine de l’IA de stratification des risques axée sur les soins de santé, conçue pour être une option évolutive, généralisable et abordable pour la gestion du cancer de la prostate à risque intermédiaire.

« Notre étude est le pionnier d’une conception innovante, et nous sommes ravis du potentiel de l’outil d’IA à transformer la stratification des risques pour les patients atteints de cancer de la prostate, ouvrant la voie à de futures avancées », a déclaré Rachel Brody, MD, Ph.D., co-auteur de l’étude, professeur de pathologie, de médecine moléculaire et cellulaire à Icahn Mount Sinai.

Shania Kennedy couvre l’actualité liée à l’informatique et à l’analyse de la santé depuis 2022.