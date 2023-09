L’IA pourrait aider à lutter contre le vol dans les commerces de détail. Mais à quel prix ?

Ce n’est un secret pour personne : les vols dans les commerces de détail ont grimpé en flèche depuis la pandémie. Nous avons tous vu des vidéos alarmantes de gangs criminels attaquant des magasins, nettoyant les étagères et s’en allant sans conséquences apparentes.

Cette année, les commerçants américains s’attendent à déclarer des pertes stupéfiantes de 100 milliards de dollars, soit une forte augmentation par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Dans le même temps, les arrestations et les poursuites pour vols de commerces de détail à Chicago sont en forte baisse depuis 2019.

Lors de la convention de ce mois-ci pour Ace Hardware, basée à Oak Brook, l’exposante Laura Freeman de Watcher Total Protection s’était rauque à la fin de la journée d’ouverture. Des commerçants lésés se sont rassemblés à son stand pour l’interroger sur les systèmes de sécurité de son entreprise, qui sont renforcés par l’intelligence artificielle.

L’IA vient au secours des commerçants, pour le meilleur ou pour le pire. « Nous verrons beaucoup plus d’IA pour la protection contre les voleurs à l’étalage », a déclaré Freeman, dont l’entreprise est basée à Pingree Grove. « Vous verrez de plus en plus où le système fait le travail. »

L’époque où des caméras stupides enregistraient les voleurs en action pour les examiner après coup a cédé la place à des systèmes intelligents capables de détecter les activités illégales au fur et à mesure qu’elles se produisent et d’envoyer des alertes instantanées par SMS. Les caméras de surveillance recherchent en permanence un acheteur qui prend quelque chose sur une étagère et le met par exemple dans un sac, ce qui déclenche immédiatement un avertissement afin que les commerçants puissent décider s’ils doivent interroger le suspect, appeler à l’aide ou intervenir d’une autre manière.

Entre-temps, les étiquettes attachées aux articles de grande valeur déclenchent non seulement des capteurs à la sortie d’un magasin, mais peuvent également être codées sur l’article exact et liées à une vidéo du moment exact où cet article a été retiré de son emplacement dans le magasin. En conséquence, les commerçants peuvent passer beaucoup moins de temps à examiner les images pour se concentrer sur la pièce dont ils ont besoin.

Malheureusement, les vols commis par les employés du commerce de détail sont également en forte augmentation. Les caissiers des magasins sont de plus en plus surveillés par des systèmes intelligents qui analysent leurs actions en temps réel et se coordonnent avec les données des caisses enregistreuses pour signaler les cas d’erreurs ou de vols. L’IA est utilisée pour repérer les employés qui montent des ventes à un centime pour ouvrir leur tiroir-caisse, ou les clients de ces caisses automatiques désormais omniprésentes qui tentent le vieux « truc de la banane », en scannant des articles bon marché comme les fruits tout en y mettant des articles coûteux. leurs sacs.

Certains détaillants ayant des magasins dans des zones à forte criminalité ont essayé d’équiper leurs employés des mêmes caméras corporelles que celles utilisées par la police, principalement pour dissuader les affrontements violents qui, malheureusement, sont également devenus plus courants depuis la pandémie. Et la reconnaissance faciale permet aux systèmes de caméras de signaler les suspects probables lorsqu’ils entrent dans un magasin afin qu’ils puissent être suivis, sur la base de leur casier judiciaire ou d’incidents de vol antérieurs.

C’est certainement quelque chose d’incroyable, et bravo aux entreprises comme Freeman’s qui aident les détaillants à lutter contre les voleurs. Pourtant, cette technologie émergente commence à donner l’impression qu’une visite dans le sympathique magasin du quartier se soumet à Big Brother sous stéroïdes.

Nous sommes conscients que les détaillants ont besoin de nouveaux outils pour lutter contre l’épidémie d’anarchie qui leur coûte d’énormes pertes. De la même manière, nous savons que la police et les procureurs ont un arriéré de crimes violents à poursuivre. Pendant que nous soutenons des lois et une application plus strictes pour protéger les entreprises En état de siège, nous reconnaissons que personne ne se précipitera avec des lumières et des sirènes si un client prend un steak tout en réclamant une banane à la caisse.

À mesure que les détaillants adoptent ces systèmes potentiellement révolutionnaires mais également intrusifs, il doit y avoir des freins et contrepoids.

En effet, l’augmentation des vols dans les commerces de détail a conduit à une adoption beaucoup plus rapide des technologies émergentes qu’elle n’aurait pu se produire autrement, selon Matt Harper, responsable de la prévention des pertes chez Ace. « Cela va être une nécessité », a-t-il déclaré, d’autant plus que les grandes surfaces installent une technologie qui fait que les opérateurs familiaux ressemblent à des cibles relativement faciles pour les voleurs. Il n’est pas exagéré de dire qu’une course aux armements renforcée par l’IA est en cours dans le commerce de détail.

Voici une agréable surprise : l’Illinois est en avance sur la courbe en ce qui concerne les préoccupations soulevées par ces systèmes antivol en matière de confidentialité. La loi de 2008 sur la confidentialité des informations biométriques de l’Illinois réglemente l’analyse du visage, des yeux et des empreintes digitales des personnes, ce qui aurait pu ressembler à de la science-fiction lorsque la loi a été envisagée pour la première fois, mais ce n’est certainement plus le cas.

Cette page soutient la loi, et le rythme des progrès technologiques rend encore plus important aujourd’hui l’établissement de lignes directrices claires sur la manière dont les entreprises utilisent les données.

La loi de l’Illinois a été adoptée après des incidents au cours desquels les grandes entreprises technologiques n’ont pas réussi à s’auto-réguler. Et même si nous préférons que les entreprises se réglementent elles-mêmes, l’action gouvernementale est nécessaire en raison des enjeux élevés : les consommateurs peuvent toujours obtenir une nouvelle carte de crédit après une violation de la vie privée, mais les empreintes digitales, les yeux et les visages ne peuvent pas être réémis.

Nous n’avons pas l’occasion de le dire très souvent, mais nous souhaitons que davantage d’États se réveillent et suivent l’exemple de l’Illinois. À l’heure actuelle, pour les détaillants nationaux comme Ace, le paysage est désordonné et complexe, certains États n’ayant mis en place aucune réglementation et d’autres ayant des règles qui diffèrent les unes des autres. La loi de l’Illinois a peut-être besoin d’être mise à jour, compte tenu des progrès rapides en cours, mais elle constitue un bon point de départ pour les États qui ne font rien pendant que la technologie tourne autour d’eux.

Le vol dans les commerces de détail atteint désormais des niveaux épidémiques, et l’IA peut aider. Assurons-nous de protéger notre vie privée tout en adoptant une technologie qui nous aide à avoir une longueur d’avance sur les escrocs.

