L’IA pour prédire la glace et la censure des soins de santé en Chine

Les nouvelles: Les chercheurs ont utilisé l’apprentissage en profondeur pour modéliser plus précisément que jamais la formation des cristaux de glace dans l’atmosphère. Leur article, publié cette semaine dans PNAS, fait allusion au potentiel d’augmenter considérablement la précision des prévisions météorologiques et climatiques.

Comment ils ont fait : Les chercheurs ont utilisé l’apprentissage en profondeur pour prédire le comportement des atomes et des molécules. Tout d’abord, des modèles ont été formés sur des simulations à petite échelle de molécules d’eau pour les aider à prédire comment les électrons interagissent dans les atomes. Les modèles ont ensuite reproduit ces interactions à plus grande échelle, avec plus d’atomes et de molécules. C’est cette capacité à simuler avec précision les interactions électroniques qui a permis à l’équipe de prédire avec précision le comportement physique et chimique.

Pourquoi est-ce important: Si les chercheurs pouvaient modéliser plus précisément la formation de la glace, cela pourrait donner un grand coup de pouce aux prévisions météorologiques en général, en particulier celles qui impliquent si et combien il est susceptible de pleuvoir ou de neiger. Cela pourrait également faciliter les prévisions climatiques en améliorant la capacité de modéliser les nuages, qui affectent la température de la planète de manière complexe. Lire l’histoire complète.

—Tammy Xu

La Chine a censuré une plateforme d’information sur la santé de premier plan

La Chine a censuré DXY, la principale plate-forme d’information sur la santé du pays et la communauté en ligne pour les médecins chinois. Le 9 août, DXY est resté silencieux sur ses réseaux sociaux, où il compte plus de 80 millions de followers. Alors que Weibo a donné la vague explication que les cinq chaînes de la plate-forme avaient violé “les lois et réglementations pertinentes”, Nikkei Asia a indiqué que l’ordre provenait des régulateurs et ne se terminerait pas sans l’approbation officielle.

Dans l’environnement des médias sociaux de plus en plus polarisé en Chine, les soins de santé deviennent la cible de controverses. La suspension a suscité une réaction sociale réjouissante parmi les blogueurs nationalistes, qui accusent DXY de recevoir des financements étrangers, de dénigrer la médecine traditionnelle chinoise et de critiquer le système de santé chinois, illustrant à quel point les sujets de santé sont devenus politisés. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

