L’IA pour guérir les maladies et les influenceurs deepfakes en Chine

Priscilla Chan et Mark Zuckerberg sont cofondateurs et co-PDG de l’Initiative Chan Zuckerberg.

Les cellules sont essentielles à la compréhension des maladies, mais beaucoup de choses à leur sujet restent inconnues. Nous ne savons pas, par exemple, comment des milliards de biomolécules s’assemblent pour former une seule cellule. Nous ne savons pas non plus comment nos nombreux types de cellules interagissent au sein de notre corps. Nous avons une compréhension limitée de la façon dont les cellules, les tissus et les organes deviennent malades et de ce qu’il faut pour qu’ils soient en bonne santé.

L’IA peut nous aider à répondre à ces questions et à appliquer ces connaissances pour améliorer la santé et le bien-être dans le monde entier, si les chercheurs peuvent accéder à ces nouvelles technologies puissantes et les exploiter. La découverte scientifique, le diagnostic des patients et les décisions de traitement deviendraient tous plus rapides, plus sûrs et plus efficaces.

Dans le cadre de l’Initiative Chan Zuckerberg, nous contribuons à générer les données scientifiques et à construire l’infrastructure informatique nécessaire pour faire de cet objectif une réalité, et donnons aux scientifiques les outils dont ils ont besoin pour tirer parti des nouvelles avancées de l’IA afin de contribuer à mettre fin aux maladies. Lisez l’histoire complète.

