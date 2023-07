L’IA pour aider à trier les matières recyclables dans le centre de l’Okanagan

Le district régional central de l’Okanagan (RDCO) se tourne vers l’IA dans le but de nettoyer la contamination par le recyclage dans les bacs bleus en bordure de rue.

Un programme pilote utilisera une caméra vidéo, exécutant un logiciel d’IA, dans la trémie d’un camion de collecte de recyclage pour identifier les contaminants en temps réel.

Il place ensuite le ou les articles incriminés sur une carte postale qui est postée à la résidence associée au bac de recyclage.

« Un excellent moyen pour nous de suivre les progrès et de suivre les domaines auxquels nous devons accorder plus d’attention », a déclaré Travis Kendel, responsable des services d’ingénierie, au conseil d’administration de RDCO lors de sa réunion du 6 juillet.

Il a noté que les données peuvent être liées à des systèmes d’information géographique et identifier les points chauds de contamination.

« Ensuite, nos bottes sur le terrain, les ambassadeurs des déchets, peuvent aller là-bas, inspecter ces chariots, fournir une éducation, parler avec les résidents et aider à obtenir cette augmentation de performance. »

Le nouveau système permettra le même nombre de vérifications de paniers en un mois que celles généralement effectuées en un an.

Kendel a également déclaré au conseil que les résidents disposant de l’application Recycle Coach recevront un ping en temps réel sur leurs appareils mobiles si des contaminants sont trouvés dans leur bac de recyclage.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette initiative d’IA car elle va donner un retour en temps réel », a-t-il ajouté.

Recycle BC a égalé l’investissement de 33 000 $ du DRCO pour le projet pilote qui sera mis en ligne cette année.

