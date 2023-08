"L’IA peut être une source d’emplois, mais doit être sous contrôle humain": Président de Microsoft

L’intelligence artificielle, ou IA, peut être une source de croissance – contrairement aux idées reçues, elle pourrait coûter des millions d’emplois – et sera aussi importante pour l’avenir de la connaissance que l’était l’invention de l’imprimerie, a déclaré mercredi le président de Microsoft, Brad Smith, à NDTV. alors que les chefs d’entreprise mondiaux se sont réunis à Delhi avant le sommet du G20 le mois prochain.

M. Smith a également parlé des dangers potentiels de l’IA et de l’avenir des outils génératifs comme ChatGPT, expliquant que même s’ils vont certainement révolutionner le monde, ils ont également besoin d’un système solide de freins et contrepoids pour garantir que l’IA « reste sous contrôle humain ».

« Je pense que l’IA est un outil qui peut aider les gens à penser plus intelligemment et à trouver des réponses plus rapidement (mais) nous ne devrions pas arrêter de réfléchir. L’IA peut nous rendre plus productifs et plus performants, elle peut nous aider à traduire d’une langue à une autre. « Je pense que cela peut être une source de plus de croissance et de création d’emplois », a déclaré le patron de Microsoft à NDTV.

Concernant l’avenir des outils génératifs comme ChatGPT – un chatbot basé sur un modèle de langage développé par OpenAI et lancé en novembre de l’année dernière – M. Smith a déclaré : « … l’avenir de ce que nous appelons l’IA générative n’en est, à certains égards, qu’à ses débuts. » Cela peut rendre les médecins plus efficaces dans le diagnostic des maladies et aider à trouver de nouveaux médicaments pour guérir les maladies. «

« Elle peut être utilisée comme tuteur par les étudiants et par les parents pour travailler avec leurs enfants… plus que toute autre chose, je pense que l’IA sera aussi importante pour l’avenir de la connaissance que l’était l’imprimerie lorsqu’elle a été inventée (près de 600 il y a des années). »

L’objectif, a également souligné le dirigeant de Microsoft, est de garantir que l’IA ne représente jamais un danger.

« Nous devons garantir que l’IA reste toujours sous contrôle humain et que le meilleur moment pour mettre en place des contrôles de sécurité et des systèmes de protection (contre les dangers de l’IA) est maintenant. Nous avons besoin que les entreprises développent l’IA de manière responsable… l’accent doit être mis sur sur de nouvelles lois et réglementations, et cela doit être un effort international, oui, et au sein de chaque pays également », a-t-il déclaré.

L’Inde, a déclaré M. Smith, jouera un rôle essentiel à cet égard.

« L’IA n’est pas magique… ce n’est pas une source indépendante de connaissances et elle n’est pas sensible. Ce sont des mathématiques. Je pense qu’il peut y avoir un avenir lointain où ce sera différent, mais c’est aussi une raison de se concentrer sur le « maintenant ». et veiller à ce que cette technologie serve l’humanité et reste sous contrôle humain.

M. Smith a également parlé à NDTV des progrès remarquables réalisés par l’Inde en matière de numérisation à différents niveaux et dans divers secteurs, y compris les systèmes de paiement numérique désormais omniprésents.

« Je pense qu’il n’y a aucun pays, que j’ai vu, qui ait progressé aussi loin et aussi rapidement (que l’Inde), surtout depuis le début de cette décennie. Et de notre point de vue chez Microsoft, ce que nous voyons ne se limite pas à ce que font les systèmes numériques. pour les infrastructures publiques en Inde, mais ce qu’elles peuvent faire pour le monde », a-t-il expliqué, « Et elles peuvent faire encore plus maintenant que nous leur apportons l’IA. »

Le président de Microsoft a conclu en soulignant l’importance de l’Inde pour son entreprise, expliquant que cela représente une « somme énorme » car elle reste une source de talents en ingénierie, d’innovations et de produits de grande qualité.