Il y a beaucoup de choses à ne pas aimer dans les visioconférences. Le qualité pomme de terre visuels. Les coupures audio. L’écran fatigue. Cisco parie désormais que l’IA générative peut changer cela.

La société de télécommunications et de réseaux a annoncé qu’elle exploitait l’IA générative pour maintenir des appels audio et vidéo clairs, que vous appeliez depuis un village isolé du Bangladesh ou depuis le centre urbain animé de Séoul. La technologie sera déployée sur tous ses produits de visioconférence Webex, a déclaré à Quartz Jeetu Patel, vice-président exécutif de la sécurité et de la collaboration chez Cisco.

Alors, comment l’entreprise utilise-t-elle l’IA générative pour maintenir une qualité vidéo et audio claire même lorsque Internet est lent ? Essentiellement, sa technologie recrée les données qui maintiennent une connexion de réunion, ce qui aide à empêcher la chute du son, a expliqué Patel. En ce qui concerne la vidéo, l’IA générative peut être utilisée pour reconstruire la vidéo afin qu’elle ressemble à une vidéo de qualité HD.

Même si l’IA améliore la qualité vidéo, la question se pose de savoir si ces fonctionnalités pourraient résoudre l’un des plus gros problèmes des appels vidéo : “Fatigue des zooms“, l’épuisement bien documenté que nous ressentons après de longues périodes passées devant un écran, à nous vérifier constamment pendant les appels et à travailler plus dur pour interpréter gestes et signaux non verbaux.

L’annonce de Cisco souligne que les outils d’IA générative déployés par les entreprises ne servent pas uniquement à rédiger un article de blog ou à résumer des réunions. En plus des outils de connexion, l’entreprise a également construit un modèle d’IA qui fournit un contexte en temps réel, comme des gestes visuels et des signaux verbaux, qui sont généralement manqués lors des visioconférences.

Lorsqu’un utilisateur quitte un appel vidéo Webex amélioré par l’IA, la caméra vidéo détecte qu’il n’est plus dans le cadre ; il affichera alors un message à l’écran indiquant que la personne est absente, sans que cette personne ait besoin d’en informer les 10 autres utilisateurs présents dans la réunion. Les utilisateurs pourront également mettre leurs mains en forme de cœur ou applaudir les autres participants à la réunion, et l’appel convertira ces gestes en un emoji ❤️ ou 👏 à l’écran. La société a déclaré que les nouvelles fonctionnalités seraient disponibles au début de l’année prochaine.

Toutes les entreprises se tournent vers l’IA

Bien que Cisco soit le premier fabricant de vidéoconférences à annoncer de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA générative, ses concurrents Zoom, Googleet Microsoft travaillent probablement également sur des fonctionnalités similaires pour leurs outils de vidéoconférence.

La réalité est que, depuis ChatGPT a été rendue publique en novembre dernier, Cisco, comme toutes les autres entreprises, a cherché comment mettre en œuvre l’IA générative dans ses produits et services.

La dernière annonce de Cisco est peut-être un indicateur de la direction que prend l’IA générative : elle ne résoudra pas les problèmes de notre monde, ni ne mènera à un scénario apocalyptique, mais elle favorisera un nouvel élan dans les capacités de la technologie numérique.