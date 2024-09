L’IA peut-elle rendre les jeux vidéo plus immersifs ? Certains studios se tournent vers des PNJ alimentés par l’IA pour plus d’interaction

Dans le jeu multijoueur « Retail Mage », les joueurs participent à la gestion d’un magasin de meubles magiques et aident les clients dans l’espoir d’obtenir une évaluation cinq étoiles. En tant que vendeur (et sorcier), ils peuvent ramasser et examiner des articles ou dire au système ce qu’ils aimeraient faire avec un produit, comme démonter des chaises pour en récupérer des pièces ou déchirer une page d’un livre pour écrire une note à un acheteur.

LOS ANGELES (AP) — Pendant des décennies, les jeux vidéo ont compté sur des interactions scénarisées et guindées avec des personnages non-joueurs pour guider les joueurs dans leurs aventures. Mais à mesure que la technologie de l’intelligence artificielle s’améliore, les studios de jeux expérimentent l’IA générative pour aider à créer des environnements, aider les auteurs de jeux à élaborer des dialogues PNJ et donner aux jeux vidéo la spontanéité improvisée autrefois réservée aux jeux de rôle sur table.

Les interactions d’un joueur avec la boutique et les PNJ qui l’entourent — des mécanismes de jeu à la création de contenu et de dialogue — sont alimentées par l’IA plutôt que par un script prédéterminé pour créer plus d’options pour discuter et utiliser des objets dans la boutique.

« Nous pensons que l’IA générative peut ouvrir la voie à un nouveau type de gameplay dans lequel le monde est plus réactif et plus capable de répondre aux besoins créatifs des joueurs, aux idées qu’ils ont et aux histoires qu’ils veulent raconter dans un environnement fantastique que nous créons pour eux », a déclaré Michael Yichao, cofondateur de Jam & Tea Studios, qui a créé « Retail Mage ».

L’expérience PNJ typique laisse souvent à désirer. Les interactions pré-scénarisées avec une personne censée transmettre une quête s’accompagnent généralement d’une poignée d’options de discussion qui mènent à la même conclusion : les joueurs obtiennent les informations dont ils ont besoin et continuent leur chemin. Les développeurs de jeux et les entreprises d’IA affirment qu’en utilisant la technologie d’IA générative, ils visent à créer une expérience plus riche qui permet des relations plus nuancées avec les personnes et les mondes que les concepteurs construisent.

L’IA générative pourrait également offrir davantage de possibilités aux joueurs de sortir du scénario et de créer leurs propres histoires si les concepteurs peuvent créer des environnements qui semblent plus vivants et peuvent réagir aux choix des joueurs en temps réel.