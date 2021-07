L’IA peut-elle noter votre prochain test ?

Ce printemps, Philips Pham faisait partie des plus de 12 000 personnes dans 148 pays qui ont suivi un cours en ligne appelé Code in Place. Dirigé par l’Université de Stanford, le cours a enseigné les bases de la programmation informatique. Quatre semaines plus tard, M. Pham, un étudiant de 23 ans vivant à la pointe sud de la Suède, a tapé son chemin à travers le premier test, essayant d’écrire un programme qui pourrait dessiner des vagues de minuscules diamants bleus à travers un noir et- grille blanche. Quelques jours plus tard, il a reçu une critique détaillée de son code. Il a applaudi son travail, mais a également identifié une erreur. « On dirait que vous avez une petite erreur », a noté la critique. « Peut-être que vous vous heurtez au mur après avoir dessiné la troisième vague. » La rétroaction était exactement ce dont M. Pham avait besoin. Et cela venait d’une machine. Au cours de ce cours en ligne, un nouveau type d’intelligence artificielle a offert un retour d’information à M. Pham et à des milliers d’autres étudiants qui ont passé le même test. Construit par une équipe de chercheurs de Stanford, ce système automatisé indique un nouvel avenir pour l’éducation en ligne, qui peut si facilement atteindre des milliers de personnes, mais ne fournit pas toujours les conseils dont de nombreux étudiants ont besoin et qu’ils recherchent.

« Nous avons déployé cela dans le monde réel, et cela fonctionne mieux que prévu », a déclaré Chelsea Finn, professeur à Stanford et chercheur en IA qui a aidé à construire le nouveau système. Le Dr Finn et son équipe ont conçu ce système uniquement pour la classe de programmation de Stanford. Mais ils ont utilisé des techniques qui pourraient automatiser les commentaires des étudiants dans d’autres situations, y compris pour les cours au-delà de la programmation. Oren Etzioni, directeur général de l’Allen Institute for Artificial Intelligence et ancien professeur d’informatique à l’Université de Washington, a averti que ces techniques sont très loin de dupliquer des instructeurs humains. La rétroaction et les conseils des professeurs, des assistants d’enseignement et des tuteurs sont toujours préférables à une critique automatisée. Pourtant, le Dr Etzioni a qualifié le projet de Stanford de « pas dans une direction importante », avec un retour automatisé mieux que rien du tout. Le cours en ligne suivi par M. Pham et des milliers d’autres ce printemps est basé sur un cours que Stanford propose depuis plus d’une décennie. Chaque semestre, l’université donne aux étudiants un test de mi-parcours rempli d’exercices de programmation et conserve un enregistrement numérique des résultats, y compris les rames de code écrites par les étudiants ainsi que les critiques pointues de chaque programme par les instructeurs de l’université.

Cette décennie de données est à l’origine de la nouvelle expérience de l’université en intelligence artificielle. Le Dr Finn et son équipe ont construit un réseau de neurones, un système mathématique qui peut acquérir des compétences à partir de vastes quantités de données. En repérant des motifs dans des milliers de photos de chats, un réseau de neurones peut apprendre à identifier un chat. En analysant des centaines d’anciens appels téléphoniques, il peut apprendre à reconnaître les mots prononcés. Ou, en examinant la façon dont les assistants d’enseignement évaluent les tests de codage, il peut apprendre à évaluer ces tests par lui-même. Le système de Stanford a passé des heures à analyser des exemples d’anciens semestres, apprenant d’une décennie de possibilités. Ensuite, il était prêt à en savoir plus. Lorsqu’on lui a donné seulement une poignée d’exemples supplémentaires du nouvel examen proposé ce printemps, il pourrait rapidement saisir la tâche à accomplir. « Il voit de nombreux types de problèmes », a déclaré Mike Wu, un autre chercheur qui a travaillé sur le projet. « Ensuite, il peut s’adapter à des problèmes qu’il n’a jamais vus auparavant. » Ce printemps, le système a fourni 16 000 commentaires, et les étudiants étaient d’accord avec les commentaires 97,9% du temps, selon une étude réalisée par les chercheurs de Stanford. En comparaison, les étudiants étaient d’accord avec les commentaires des instructeurs humains 96,7% du temps. M. Pham, étudiant en ingénierie à l’Université de Lund en Suède, a été surpris que la technologie fonctionne si bien. Bien que l’outil automatisé n’ait pas pu évaluer l’un de ses programmes (probablement parce qu’il avait écrit un extrait de code différent de tout ce que l’IA avait jamais vu), il a tous deux identifié des bogues spécifiques dans son code, y compris ce qui est connu en programmation informatique et en mathématiques comme une erreur de poteau de clôture et des moyens suggérés pour les corriger. « Il est rare que vous receviez une rétroaction aussi réfléchie », a déclaré M. Pham. La technologie était efficace parce que son rôle était si clairement défini. En passant le test, M. Pham a écrit du code avec des objectifs très spécifiques, et il n’y avait qu’un nombre limité de façons dont lui et d’autres étudiants pouvaient se tromper. Mais avec les bonnes données, les réseaux de neurones peuvent apprendre toute une gamme de tâches. Il s’agit de la même technologie fondamentale qui identifie les visages dans les photos que vous publiez sur Facebook, reconnaît les commandes que vous aboyez sur votre iPhone et traduit d’une langue à une autre sur des services comme Skype et Google Translate. Pour l’équipe de Stanford et d’autres chercheurs, l’espoir est que ces techniques puissent automatiser l’éducation de bien d’autres manières.

Les chercheurs créent des outils d’enseignement automatisés depuis les années 1970, notamment des robots-tuteurs et des correcteurs de dissertation informatisés. Mais les progrès ont été lents. Construire un système qui peut guider simplement et clairement les étudiants nécessite souvent des années de travail, les concepteurs ayant du mal à définir chaque petit comportement. En utilisant les méthodes qui ont conduit le projet de Stanford, les chercheurs peuvent accélérer considérablement ce travail. « Les données ont un réel pouvoir », a déclaré Peter Foltz, professeur à l’Université du Colorado qui a passé des décennies à développer des systèmes capables de noter automatiquement les dissertations en prose. « Au fur et à mesure que les machines obtiennent plus d’exemples, elles peuvent généraliser. » La prose peut sembler très différente du code informatique. Mais dans ce cas, ce n’est pas le cas. Ces dernières années, les chercheurs ont mis au point une technologie capable d’analyser le langage naturel de la même manière que le système de Stanford analyse le code informatique. Bien que le système de Stanford fournisse des commentaires précis, il est inutile que les étudiants se demandent où ils se sont trompés. Mais pour Chris Piech, le professeur de Stanford qui a aidé à superviser la classe, remplacer les instructeurs n’est pas l’objectif. Le nouveau système automatisé est un moyen d’atteindre plus d’étudiants que les instructeurs ne pourraient atteindre par eux-mêmes. Et s’il peut identifier clairement les problèmes dans le code des étudiants, en montrant les erreurs de codage spécifiques qu’ils commettent et à quelle fréquence ils les commettent, cela pourrait aider les instructeurs à mieux comprendre quels étudiants ont besoin d’aide et comment les aider. Comme l’a dit le Dr Piech : « L’avenir est symbiotique – les enseignants et l’IA travaillent ensemble. »