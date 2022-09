L’IA peut-elle fournir un pronostic de cancer plus précis ?

1er septembre 2022 – Il est difficile de savoir à quoi ressemblera le chemin à parcourir pour un patient atteint de cancer. De nombreuses preuves sont prises en compte, telles que la santé et les antécédents familiaux du patient, le grade et le stade de la tumeur et les caractéristiques des cellules cancéreuses. Mais en fin de compte, les perspectives se résument aux professionnels de la santé qui analysent les faits.

Cela peut conduire à une «variabilité à grande échelle», explique Faisal Mahmood, PhD, professeur adjoint à la Division de pathologie computationnelle du Brigham and Women’s Hospital. Les patients atteints de cancers similaires peuvent se retrouver avec des pronostics très différents, certains étant plus (ou moins) précis que d’autres, dit-il.

C’est pourquoi lui et son équipe ont développé un programme d’intelligence artificielle (IA) qui peut former une évaluation plus objective – et potentiellement plus précise. Le but de la recherche était de dire si l’IA était une idée réalisable, et les résultats de l’équipe ont été publiés dans Cellule cancéreuse.

Et parce que le pronostic est essentiel pour décider des traitements, une plus grande précision pourrait signifier plus de succès du traitement, dit Mahmood.