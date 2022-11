L’IA peut-elle favoriser une plus grande diversité dans le développement de médicaments ?

Choisir plus judicieusement ?

Une autre voie prometteuse pour l’IA consiste à rationaliser le processus de développement de médicaments, à réduire les candidats-médicaments potentiels et à rendre les essais cliniques plus rentables.

“Si les données sources ont des défis et des limites, alors l’IA va continuer à propager ces limites”, convient Sastry Chilukuri, co-PDG de la société d’essais cliniques axée sur les données Medidata et fondateur et président d’Acorn AI. “Les données sources doivent devenir plus représentatives et plus équitables pour que l’IA reflète ce qui se passe.”

En ce qui concerne les biais humains ou systémiques dans le développement de médicaments, “ce serait trop simpliste de dire que l’IA ou l’apprentissage automatique peuvent y remédier”, déclare Angeli Moeller, PhD, responsable des données et des intégrations générant des informations chez Roche à Berlin. “Mais une utilisation responsable de l’IA et de l’apprentissage automatique peut nous aider à identifier les préjugés et à trouver des moyens d’atténuer les effets négatifs qu’ils pourraient causer.”

Partenaires silencieux ?

Dans le même temps, l’IA vise à rationaliser le développement de médicaments, la technologie peut également aider à rendre tous les médecins meilleurs dans leur travail, selon les experts. L’IA aiderait, par exemple, en diffusant les connaissances et l’expertise à grande échelle, en partageant les meilleures pratiques de médecins ayant beaucoup d’expérience avec des patients plus complexes. Cela aiderait à guider ceux qui ne traitent que quelques-uns de ces patients chaque année.