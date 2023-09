L’IA peut aider à dépister le cancer, mais il y a un piège

Pourquoi cela pourrait être le cas n’est pas tout à fait clair. Cela pourrait être dû à des défauts de conception dans l’étude. Les essais que les auteurs ont inclus dans leur analyse n’ont peut-être pas suivi les participants suffisamment longtemps pour constater une différence. Une autre explication est que les avantages du dépistage pour certains peuvent être contrebalancés par les inconvénients pour d’autres qui n’en bénéficient pas. Par exemple, si le dépistage détecte précocement les cancers mortels, les patients pourraient gagner un temps précieux pour traiter efficacement la maladie. Mais si un dépistage permet de détecter de nombreux cancers qui ne tuent pas de personnes, la balance penche. Le problème est connu sous le nom de surdiagnostic. J’aime ça description d’une équipe de chercheurs en Australie: « Le surdiagnostic n’est pas un diagnostic faussement positif (diagnostiquer une maladie chez un individu qui ne répond pas aux critères de diagnostic) ou un diagnostic erroné (diagnostiquer une mauvaise condition chez un individu qui a une maladie sous-jacente). » Le diagnostic est correct, mais il n’apportera que peu ou pas de bénéfice pour la santé du patient et pourrait même entraîner des dommages.

Il ne fait aucun doute que les programmes de dépistage ont permis de détecter des cancers qui auraient tué des personnes s’ils n’avaient pas été détectés. Alors pourquoi s’inquiéter d’un surdiagnostic ? Le dépistage peut également être préjudiciable. Les patients subissant une coloscopie se retrouvent parfois avec un intestin perforé. Les biopsies peuvent entraîner une infection. Les traitements comme la radiothérapie et la chimiothérapie comportent de graves risques pour la santé des personnes, tout comme la chirurgie visant à enlever les tumeurs.

Alors, le dépistage assisté par l’IA entraînera-t-il davantage de surdiagnostics ? Je me suis enregistré avec Adewole Adamson, dermatologue et chercheur à la Dell School of Medicine de l’Université du Texas à Austin. « Sans réserve, je dirais ‘Oui, ce sera le cas’ », dit-il. « Les gens pensent que l’objectif est de découvrir davantage de cancers. Ce n’est pas notre objectif. Notre objectif est de trouver des cancers qui finiront par tuer des gens.

Et c’est délicat. Pour la grande majorité des cancers, il n’existe pas de bons moyens de distinguer les cas non mortels des cas mortels. Les médecins les traitent donc souvent comme s’ils pouvaient être mortels.

Dans un article de 2019, Adamson explique comment ces algorithmes de détection du cancer apprennent. L’ordinateur reçoit des images étiquetées « cancer » ou « pas de cancer ». L’algorithme recherche ensuite des modèles pour l’aider à discriminer. « Le problème est qu’il n’existe pas de réponse unique à la question « Qu’est-ce qui constitue le cancer ? » Adamson écrit. « Les diagnostics de cancer à un stade précoce établis à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique seront sans aucun doute plus cohérents et plus reproductibles que ceux basés sur une interprétation humaine. Mais ils ne seront pas nécessairement plus proches de la vérité : les algorithmes ne seront peut-être pas meilleurs que les humains pour déterminer quelles tumeurs sont destinées à provoquer des symptômes ou la mort.

Mais il est également possible que l’IA aide à résoudre le problème du surdiagnostic. Le Chercheurs australiens auxquels j’ai fait référence ci-dessus Offrez cet exemple : l’IA pourrait utiliser les informations intégrées dans les dossiers médicaux pour examiner les trajectoires des cancers de différents patients au fil du temps. Dans ce scénario, il pourrait être possible de distinguer ceux qui ne bénéficient pas d’un diagnostic.

Adamson n’est pas anti-IA. Il voit l’intérêt d’ajouter simplement une troisième catégorie aux données dont les algorithmes apprennent : « Peut-être le cancer ». Cette classification engloberait des diapositives ou des images qui provoquent des désaccords entre experts. Pour ces patients, « vous étudierez peut-être des traitements un peu plus conservateurs ».

Il est donc probablement trop tôt pour prendre une décision sur le rôle de l’IA dans le diagnostic du cancer, mais nous devrions probablement lire d’un œil plus sceptique toutes les futures affirmations concernant le dépistage du cancer par l’IA. Pour sa part, Adamson est fatigué de voir les gros titres vanter le pouvoir de l’IA pour détecter davantage de cancers. « Les gens sont trompés par ce genre de gros titres et pensent qu’il est préférable de détecter davantage de cancers », dit-il. « Je voudrais m’arracher les cheveux, si j’en avais. »

