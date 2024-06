L’IA ouverte perturbe les opérations d’influence grâce à des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT

FILE – Le logo OpenAI est affiché sur un téléphone portable avec une image sur un écran d’ordinateur … [+] généré par le modèle texte-image Dall-E de ChatGPT, vendredi 8 décembre 2023, à Boston. OpenAI annonce la création d’un nouveau comité de sûreté et de sécurité et a commencé à former un nouveau modèle d’intelligence artificielle pour supplanter le système GPT-4 qui sous-tend son chatbot ChatGPT. La startup de San Francisco a déclaré dans un article de blog le mardi 28 mai 2024 que le comité conseillerait l’ensemble du conseil d’administration sur les « décisions critiques en matière de sûreté et de sécurité » pour ses projets et ses opérations. (AP Photo/Michael Dwyer, File)