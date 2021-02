Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud (USC) ont dévoilé une méthode incroyablement puissante, alimentée par l’IA, pour produire de nouveaux candidats potentiels pour le vaccin Covid-19 en quelques minutes, voire quelques secondes.

Le nouveau processus, développé à l’USC Viterbi School of Engineering, pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre de l’information contre le coronavirus et ses nombreuses mutations de plus en plus virulentes qui pèsent sur un déploiement de vaccins déjà difficile dans le monde.

L’équipe de l’USC a tiré parti de l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer l’analyse des vaccins qui peut être rapidement et facilement adaptée pour analyser les mutations virales elles-mêmes.

En utilisant un algorithme d’apprentissage automatique, le modèle peut prétendument terminer les cycles de conception de vaccins en quelques minutes, voire quelques secondes, dans un exploit qui, avant la pandémie, prenait des mois, voire des années, montrant le chemin parcouru par l’humanité au cours des 12 derniers mois ou donc.

«Ce cadre d’IA, appliqué aux spécificités de ce virus, peut fournir des vaccins candidats en quelques secondes et les faire passer rapidement à des essais cliniques pour réaliser des thérapies médicales préventives sans compromettre la sécurité», a déclaré Paul Bogdan, professeur agrégé de génie électrique et informatique à l’USC Viterbi , ajoutant que cela permettrait aux chercheurs médicaux de «garder une longueur d’avance sur le coronavirus alors qu’il mute dans le monde».

La méthode optimise les traitements possibles pour la souche particulière de SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, extrêmement rapidement, éliminant environ 95% des composés possibles qui pourraient être utilisés dans les vaccins.

En utilisant une seule souche de SRAS-CoV-2, le système a prédit 26 vaccins potentiels qu’il a ensuite réduit à seulement 11, tous attaquant les protéines de pointe du virus qu’il utilise pour entrer par effraction dans les cellules humaines et commencer à se répliquer.

Le système basé sur l’IA peut concevoir de nouveaux vaccins en moins d’une minute et valider leur qualité en moins d’une heure, dans une percée vraiment stupéfiante et prometteuse, une fois vérifiée et testée de manière indépendante, bien sûr.

Le moment ne pourrait pas être meilleur non plus, car la communauté médicale craint de plus en plus que les nouvelles variantes et mutations du virus soient résistantes à la génération actuelle de vaccins en cours de déploiement dans le monde entier.

En outre, le système prototype actuel n’utilisait que deux des 700 000 protéines possibles pour développer ses conceptions de vaccins, ouvrant la porte à un arsenal potentiellement imbattable et en constante adaptation de candidats vaccins.

L’algorithme d’apprentissage automatique tire ses informations d’une base de données bioinformatique géante appelée Immune Epitope Database (IEDB). Un épitope est la partie d’un antigène – quelque chose qui déclenche une réponse immunitaire – où un anticorps – la réponse du système immunitaire à un antigène – peut se lier.

La base de données contient 600 000 épitopes connus de quelque 3 600 espèces différentes, y compris le génome et la séquence de protéines de pointe du SRAS-CoV-2.

