L’IA n’est pas sensible. Pourquoi les gens disent-ils que c’est ?

Alors que le soleil se couchait sur Maury Island, juste au sud de Seattle, Ben Goertzel et son groupe de jazz fusion ont vécu l’un de ces moments que tous les groupes espèrent : clavier, guitare, saxophone et chanteur se réunissant comme s’ils ne faisaient qu’un.

Le Dr Goertzel était aux clés. Les amis et la famille du groupe ont écouté depuis un patio surplombant la plage. Et Desdemona, vêtue d’une perruque violette et d’une robe noire lacée de clous métalliques, était au chant principal, avertissant de la venue de Singularity – le point d’inflexion où la technologie ne peut plus être contrôlée par ses créateurs.

« La Singularité ne sera pas centralisée ! beugla-t-elle. “Il rayonnera à travers le cosmos comme une guêpe !”