L’IA n’est pas que du battage médiatique, c’est la quatrième révolution industrielle : Dan Ives

L’adoption de la technologie de l’IA a augmenté après que ChatGPT – le chatbot viral d’OpenAI – soit devenu viral en raison de sa capacité à générer des réponses humaines aux invites des utilisateurs, ce qui a étonné les chercheurs et le grand public.

Le quatrième révolution industrielle fait référence à la façon dont les avancées technologiques comme l’intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l’internet des objets changent la façon dont les humains vivent, travaillent et interagissent les uns avec les autres.

« C’est quelque chose que j’appelle un moment de 1995, parallèle à Internet. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un cycle de battage médiatique », a déclaré mercredi le directeur général et analyste principal de la recherche sur les actions à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« Je pense que cela se résume vraiment aux conseils entendus dans le monde entier avec la fourchette de conseils de 4 milliards de dollars de Nvidia. Je pense que c’est la pointe de l’iceberg », a-t-il déclaré.

Fabricant de puces américain Nvidia produit des puces graphiques pour les jeux et l’IA Ces puces aident à piloter la technologie derrière ChatGPT et Alphabet Les chatbots de Bard.

Nvidia a déclaré qu’il s’attend à des ventes d’environ 11 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit plus de 50% de plus que l’estimation de 7,15 milliards de dollars de Wall Street, ce que Ives a qualifié de « guide à couper le souffle ».

Nvidia a surpris les investisseurs et les analystes en annonçant un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre de plus de 2 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars en mai.

« Nous allons avoir un billion de dollars de dépenses supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Cela pourrait être conservateur – ce n’était pas là il y a six mois », a déclaré Ives.

« C’est pourquoi je pense que ce que vous voyez est l’expansion multiple. Les investisseurs reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’une ruée vers l’or de l’IA, ce que je considère vraiment comme quelque chose. Le seul parallèle serait les moments Internet de 1995 et iPhone d’Apple en 2007 en termes de ce que j’ai vu dans ma carrière », a déclaré l’analyste.