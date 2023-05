L’IA n’est pas entièrement mauvaise – comme Internet, elle coûtera des emplois et en créera, mais nous devons la surveiller comme un faucon

L’IA prendra-t-elle mon travail ? Cela devient une question courante sur Twitter, Google et dans le pub local.

L’anxiété suscitée par les technologies d’IA progresse presque au même rythme que les technologies elles-mêmes.

L’IA coûtera des emplois (certains inutilement) mais en créera d’autres aussi, et elle intensifiera également la guerre de désinformation à une échelle jamais vue auparavant Crédit : Getty

Dans une récente enquête que nous avons menée avec les sondeurs Find Out Now, 68 % des Britanniques avaient commencé à s’inquiéter de l’IA. Alors que 63% ont estimé que cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l’humanité.

Il est clair que l’inquiétude suscitée par l’IA et nos vies futures avec elle sont au plus haut. Essayons donc de comprendre ce que nous savons maintenant.

L’intelligence artificielle commence déjà à avoir un impact notable sur les emplois au Royaume-Uni et dans le monde.

IBM a suspendu l’embauche pour des rôles qui, selon elle, pourraient être remplacés par la technologie de l’IA dans les années à venir. Plus percutant à ce jour, BT a présenté des plans pour supprimer environ 55 000 emplois d’ici 2030, dont 10 000 pourraient être remplacés par l’IA.

Impact positif

En tant que personne qui faisait un doctorat sur les blockchains pendant le cycle de crypto-hype en 2018, je vois de nombreux parallèles entre la crypto alors et l’IA maintenant.

Il ne fait aucun doute que l’IA changera de nombreux aspects de nos vies, mais nous devons être prudents face aux scénarios utopiques et apocalyptiques.

L’IA n’est pas entièrement diabolique, elle créera probablement de nombreux emplois, tout comme d’autres technologies l’ont fait avant elle, et elle a déjà été utilisée de manière à avoir un impact positif immense.

Les chercheurs du MIT ont créé un modèle d’IA, Sybil, qui peut détecter les futurs risques de cancer du poumon et aider au diagnostic précoce. Des technologies comme celle-ci ont le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies.

Les deepfakes peuvent être utilisés pour modifier la bouche des acteurs dans les films, rendant les films doublés beaucoup plus immersifs pour les locuteurs non natifs. Cependant, comme toute grande technologie, comme le nucléaire, l’IA peut être une arme de destruction massive.

Les deepfakes sont beaucoup plus couramment utilisés pour des raisons malveillantes, se faisant passer pour quelqu’un qu’ils ne sont pas. Plus de 95% des deepfakes sont accrétés pour produire de la pornographie non consensuelle.

Une image d’une femme générée par l’IA a été partagée sur Reddit, incitant les téléspectateurs à la payer pour du contenu illicite. Claudia, comme l’appelaient ses créateurs, n’a jamais existé et toutes ses photos ont été générées par un modèle d’IA.

Nous avons tous ri des fausses photos d’IA du pape vêtu d’une doudoune blanche et de l’arrestation de Donald Trump.

Mais ces images sont maintenant si réalistes qu’elles peuvent tromper la plupart des gens. Entre de mauvaises mains, cette technologie pourrait avoir des conséquences considérables.

La Russie a diffusé des faux faux mais très convaincants du président ukrainien Zelensky disant à ses troupes de déposer les armes. Des rapports font état de banques trompées par des voix générées par l’IA de cadres demandant à transférer des fonds.

Une image générée par l’IA d’une femme appelée « Claudia » a été partagée sur Reddit, incitant les téléspectateurs à la payer pour du contenu illicite

Les espaces en ligne qui nécessitent une croyance pour fonctionner risquent de perdre cela lorsque nous ne pouvons plus faire confiance à ce que nous voyons de nos propres yeux.

Les deux tiers des Britanniques interrogés pensaient que nous devions authentifier toutes les images et tous les contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Nous sommes d’accord, c’est pourquoi nous avons commencé à créer frankliapp.com, une plate-forme qui garantit que chaque photo et vidéo qu’elle contient est authentique.

Il est absolument vital de protéger les espaces en ligne en tant que lieu de consommation d’informations fiables. Cependant, il ne s’agit pas seulement de créer des contre-solutions à la menace que représente l’IA.

Le plus grand risque imposé par l’IA est créé par l’environnement dans lequel elle est développée. Il n’y a pratiquement aucun garde-fou réglementaire guidant le développement de l’IA et, surtout, l’acquisition de données pour créer ces outils.

Le Premier ministre Rishi Sunak a fait des exclamations similaires, discutant de la nécessité de garde-fous, mais jusqu’à présent, peu de choses ont été faites sous la forme d’actions politiques.

Près de 80 % des personnes à qui nous avons parlé pensent que l’industrie de l’IA doit être plus étroitement réglementée.

Mais pour l’instant, l’avenir de l’IA repose fermement sur le contrôle des entreprises technologiques qui conçoivent ces technologies. Ils sont motivés par la concurrence sur le marché plutôt que par ce qui est le mieux ou ce qui est juste pour le peuple britannique – ou le monde.

Nous vivons donc dans le Far West de l’IA.

Nous avons besoin que les gouvernements commencent à appliquer les réglementations sur la confidentialité afin de protéger la propriété intellectuelle des personnes contre une capture unilatérale par ces modèles d’IA.

Considération globale

Ces efforts nécessiteront une coordination mondiale.

Notre gouvernement devrait se concentrer sur la minimisation de l’impact de l’IA sur la classe ouvrière, car nous voyons déjà des entreprises très désireuses de supprimer des emplois et d’augmenter leurs bénéfices.

C’est mauvais non seulement pour ceux qui perdent leur emploi, mais aussi pour le consommateur, car on fait d’eux les cobayes d’une technologie non testée.

Le PM devrait donner plus de pouvoirs aux régulateurs de la confidentialité et des données, car l’IA touchera tous les coins du Royaume-Uni – et tous les aspects du gouvernement.

L’IA transformera nos vies, nous aidera à vivre plus longtemps et à économiser du temps et de l’argent.

Cela coûtera des emplois (certains inutilement) mais en créera d’autres aussi. Et cela renforcera également la guerre de désinformation à une échelle jamais vue auparavant.

Nous devons gérer l’IA avec soin et garder un œil sur elle à tout moment. Cette menace n’est pas artificielle.

C’est ici maintenant – et très réel.