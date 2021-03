Cade: C’est un terme désignant un ensemble de concepts qui permettent aux systèmes informatiques de fonctionner vaguement comme le cerveau. Certains de mes reportages et mon livre se concentrent sur l’un de ces concepts: un réseau neuronal, qui est un système mathématique capable d’analyser des données et d’identifier des modèles.

J’ai parlé avec Cade de ce qu’est (et n’est pas) l’intelligence artificielle, des domaines dans lesquels il a de l’espoir et a peur des conséquences et des domaines dans lesquels l’IA ne répond pas aux espoirs des optimistes.

Les gens ne réalisent pas à quel point il est difficile de reproduire le raisonnement humain et notre capacité à gérer l’incertitude. Une voiture autonome peut reconnaître ce qui l’entoure – à certains égards mieux que les gens. Mais cela ne fonctionne pas assez bien pour conduire n’importe où à tout moment ou faire ce que vous et moi faisons, comme réagir à quelque chose de surprenant sur la route.

Oui. Le péché originel des pionniers de l’IA était qu’ils l’appelaient l’intelligence artificielle. Quand nous entendons le terme, nous imaginons un ordinateur qui peut faire tout ce que les gens peuvent faire. Ce n’était pas le cas dans les années 50, et ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Pendant des décennies, les réseaux de neurones avaient deux limites importantes: pas assez de données et pas assez de puissance de traitement informatique. Internet nous a fourni des tonnes de données et les scientifiques ont finalement eu suffisamment de puissance de calcul pour tout analyser.

Un lecteur nommé Eva a envoyé un e-mail à On Tech pour lui poser des questions sur les petits programmes logiciels connus sous le nom d’extensions de navigateur, de plug-ins ou de modules complémentaires pour Chrome, Safari et Firefox qui prétendent qu’ils lui permettront d’économiser de l’argent.

C’est légitime mais compliqué. Schmidt et d’autres veulent essayer de s’assurer que la technologie d’intelligence artificielle la plus importante soit construite à l’intérieur du Pentagone, et pas seulement à l’intérieur de sociétés technologiques géantes comme Google.

Et le plus effrayant, c’est que de nombreuses entreprises ont promu les algorithmes comme une utopie qui supprime toutes les failles humaines. Ce n’est pas le cas. Certains réseaux de neurones apprennent à partir d’énormes quantités d’informations sur Internet – et ces informations ont été créées par des personnes. Cela signifie que nous construisons des systèmes informatiques qui présentent des préjugés humains – contre les femmes et les personnes de couleur, par exemple.

«Je continue de voir des publicités pour ces modules complémentaires de navigateur comme Honey (de PayPal) et Capital One Shopping», a-t-elle écrit. «Ils affirment qu’ils trouveront et appliqueront automatiquement des codes promotionnels pour vous faire économiser de l’argent chaque fois que vous effectuez des achats en ligne. Cela semble formidable, mais je me demande toujours, qu’est-ce qu’il y a pour eux? Ils ne font pas cela simplement par bonté de cœur. Avant de m’inscrire à ces services, je veux savoir quel est le compromis. Pouvez-vous m’aider à le découvrir? »

Brian X. Chen, le chroniqueur de technologie personnelle du New York Times, a cette réponse:

Oui, il y a toujours un compromis. Avec le logiciel libre, vos données personnelles font souvent partie de la transaction.

Je vous conseillerais de prendre quelques minutes pour rechercher le modèle commercial et la politique de confidentialité de l’entreprise.

Il y a plus d’un an, Amazon a averti les clients de supprimer le module complémentaire Honey en raison de problèmes de confidentialité. Politique de confidentialité de Honey déclare: « Honey ne suit pas l’historique de votre moteur de recherche, vos e-mails ou votre navigation sur un site qui n’est pas un site Web de vente au détail (un site sur lequel vous pouvez faire des achats et effectuer un achat). »

Lisez entre les lignes: cela signifie que Honey peut suivre votre navigation sur les sites Web de vente au détail. (Le miel a mentionné qu’il n’utilise les données que de la manière attendue des gens.)

Le politique de confidentialité de Capital One Shopping est plus explicite: «Si vous téléchargez et utilisez notre extension de navigateur, nous pouvons collecter des informations sur la navigation, les produits et le commerce électronique, y compris, mais sans s’y limiter, les pages de produits consultées, les informations sur les prix, les données de localisation, l’historique des achats sur divers sites Web et services marchands, le prix que vous avez payé pour les articles, si un achat a été effectué et les coupons que vous avez utilisés. «

C’est beaucoup d’informations à remettre pour les logiciels qui appliquent automatiquement les coupons. Que ce soit ou non un commerce équitable dépend de vous.