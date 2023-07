L’IA ne peut pas remplacer complètement les espions humains – chef du MI6

Richard Moore insiste sur le fait que les humains sont capables de découvrir des secrets bien au-delà de la portée de l’intelligence artificielle

Les humains continueront de jouer un rôle vital dans la protection contre les États étrangers hostiles et les groupes terroristes à l’ère de l’intelligence artificielle, selon le meilleur espion britannique Richard Moore.

S’exprimant mercredi à l’ambassade britannique à Prague, le chef du MI6 a déclaré que, bien qu’AI ait communiqué des informations « infiniment plus accessible » une telle technologie ne mettra jamais les espions humains en faillite.

« En fait, c’est probablement le contraire qui est vrai », dit Moore. « Alors que l’IA parcourt l’océan de l’open source, il y aura encore plus de valeur à atterrir, avec une mouche bien lancée, les secrets qui se trouvent au-delà de la portée de ses filets », dit-il, ajoutant que « les caractéristiques uniques des agents humains aux bons endroits deviendront encore plus significatives. »

Le chef espion a expliqué que les agents humains ne sont jamais « juste des collecteurs passifs d’informations », mais peut être chargé et dirigé et peut « identifier de nouvelles questions que nous ne savions pas poser » et pourraient parfois influencer les décisions au sein d’un gouvernement ou d’un groupe terroriste.

« L’intelligence humaine à l’ère de l’intelligence artificielle sera de plus en plus définie comme ces choses que les machines ne peuvent pas faire, même si nous devrions nous attendre à ce que la frontière de la capacité des machines avance à une vitesse surprenante », il a prédit.

Les commentaires de Moore interviennent après que le ministère de l’Intérieur britannique a publié mardi un rapport dans lequel il affirmait que les agences de renseignement britanniques devaient « Prioriser impitoyablement des ressources limitées pour répondre au terrorisme », citant une menace persistante des extrémistes qui deviennent « de plus en plus imprévisible » et plus difficile à détecter et à étudier.

Dévoilant la nouvelle stratégie antiterroriste du gouvernement lors d’un événement à Westminster, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que les menaces étaient devenues « plus diversifié, dynamique et complexe », et « Le risque de terrorisme augmente, bien qu’à partir d’une base plus faible et pas aussi élevé qu’il y a quelques années. »