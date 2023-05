L’IA ne doit pas éclipser des causes comme le paludisme et la pauvreté

Comment faire le plus de bien au monde ?

Il y a quelques années, mon collègue Dylan Matthews a écrit sur un cadre inspiré de l’altruisme efficace pour répondre à cette question : importance, négligence et docilité.

L’importance est évidente : combien d’êtres sont affectés par le problème ? À quel point sont-ils touchés ? Plus l’échelle est grande et plus les enjeux sont élevés, plus la priorité est élevée.

La maniabilité est également assez évidente : est-il facile de progresser sur le problème ? Certains problèmes sont évidemment gros et importants, mais il n’y a pas de bonnes propositions pour les résoudre réellement.

La négligence est, je pense, le critère qui a rendu l’altruisme efficace si intéressant – et bizarre – à l’époque où Dylan a écrit cet article. L’affirmation est que si vous voulez faire un bien inhabituel, vous voulez rechercher des problèmes sur lesquels peu d’autres travaillent. C’est peut-être parce qu’ils affectent les populations défavorisées qui ont des ressources limitées pour se défendre, ou parce qu’ils sont vraiment bizarres et sauvages.

L’accent mis sur la négligence signifiait que le mouvement altruiste efficace n’accordait en grande partie pas la priorité à certains problèmes mondiaux importants auxquels d’autres organisations et mouvements s’attaquaient déjà. Il s’agit notamment de sujets tels que le changement climatique, qui entraînera des millions de décès inutiles au cours des prochaines décennies, ou la vaccination mondiale des enfants, qui a été l’un des principaux moteurs de la baisse de la mortalité infantile mais qui est assez bien financée, ou la politique d’éducation américaine, qui est important de bien faire les choses, mais compte déjà de nombreux philanthropes aux idées brillantes qui dépensent des sommes énormes.

Au lieu de cela, l’accent était mis sur des choses sur lesquelles peu d’autres travaillaient : cultiver de la viande de remplacement. La souffrance des animaux sauvages. La menace des pandémies. Risque d’IA.

Certains de ces paris semblent maintenant étonnamment prémonitoires; certains aussi étranges qu’ils semblaient il y a dix ans, et notamment moins traitables qu’on ne l’espérait autrefois.

L’IA change tout. Droite?

L’IA, en particulier, est passée d’un problème négligé à un problème dont tout le monde parle.

Il y a dix ans, la croyance que de puissants systèmes d’IA constituaient une menace pour la vie sur Terre – alors qu’elle avait été soulignée par des sommités intellectuelles telles qu’Alan Turing, Stephen Hawking, Stuart Russell, etc. – n’était une priorité majeure que pour quelques minuscules sans but lucratif. Aujourd’hui, Demis Hassabis, qui dirige Google DeepMind, et Sam Altman, qui dirige OpenAI, ont ouvertement déclaré qu’ils étaient sérieusement préoccupés par la menace posée par une IA plus performante. Le père de l’apprentissage automatique moderne, Geoffrey Hinton, a quitté Google pour parler plus ouvertement des risques liés à l’IA. La Maison Blanche a répondu à des questions sur la possibilité que nous mourions tous à cause de l’IA et a rencontré des leaders de la technologie pour savoir quoi faire à ce sujet.

Les approches de recherche spécifiques sur les risques liés à l’IA peuvent encore être négligées, et il existe encore d’énormes éléments du problème sur lesquels presque personne ne travaille. Mais je ne pense pas qu’il soit logique de dire que l’IA est encore négligée. Et c’est un changement qui a eu des effets profonds sur la communauté qui a commencé à y travailler.

L’IA semble être un enjeu très important. C’est peut-être courant, mais cela ne signifie pas qu’il est traité de manière adéquate. Et cela peut fondamentalement changer la nature de tous les autres problèmes sur lesquels nous devons travailler dans notre monde, du changement du caractère de la pauvreté et des inégalités mondiales à la création de nouvelles technologies en passant par le déchaînement potentiel d’armes nouvelles et dangereuses.

Alors, les gens comme moi, qui s’intéressent à la lentille altruiste efficace sur le monde, devraient-ils continuer à essayer de trouver des problèmes politiques négligés et sous-considérés ? Ou devrions-nous nous concentrer sur la résolution exacte du problème majeur de notre journée ?

Rappelez-vous ce qui est négligé

Je pense qu’il est important de continuer à chercher les choses négligées. D’une part, je suis vraiment content qu’il y a 10 ans, le mouvement de l’altruisme efficace ait voulu vérifier des idées ambitieuses, bizarres et « folles ». S’ils ne l’avaient pas fait, je pense qu’il aurait été beaucoup plus difficile de travailler sur la sécurité de l’IA en tant que problème.

Il me semble que le fait que les altruistes efficaces aient pris l’IA et les pandémies si au sérieux avant que le reste du monde ne voie la lumière est l’une des grandes victoires du mouvement, et il serait dommage de perdre le champ de vision et de tolérance pour les bizarreries. grandes idées qui ont produit ces victoires.

Mais pour maintenir cette ouverture à trouver des choses négligées, il est important de ne pas avoir de vision en tunnel. Il y a cinq ans, j’ai vu beaucoup de gens expliquer patiemment que même si le changement climatique était un énorme problème, cela ne signifiait pas que vous deviez y travailler personnellement, car d’autres choses étaient aussi d’énormes problèmes et avaient moins de ressources et d’efforts qui leur étaient consacrés. (En d’autres termes, cela n’a pas été négligé.)

Si vous vouliez travailler sur le changement climatique, vous vouliez probablement trouver un aspect important du problème qui était mal desservi dans le monde philanthropique et travailler dessus, au lieu de simplement travailler sur tout ce qui est tangentiellement lié au changement climatique parce que c’était si important.

Ces jours-ci, je vois des gens faire la même erreur avec l’IA, pensant que parce que l’IA est si importante, ils devraient simplement faire des choses qui concernent l’IA, peu importe le nombre d’autres personnes qui travaillent là-dessus ou le peu de raisons de penser qu’ils peut aider. Honnêtement, je serais beaucoup plus excité de voir beaucoup de ces personnes travailler sur le bien-être des crevettes ou la sensibilité numérique ou réduire les conflits de grande puissance ou prévenir les pandémies. Évidemment, l’IA a besoin de gens qui y travaillent, mais ils devraient penser à quel travail est négligé et pas seulement à quel travail est important. Se regrouper autour d’un problème est un moyen terrible de le résoudre ; trouver quelque chose que personne d’autre ne fait, et le faire, est une très bonne idée.

