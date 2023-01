L’IA met son talent artistique au service de la création de nouvelles protéines humaines

Au printemps dernier, un laboratoire d’intelligence artificielle appelé OpenAI a dévoilé une technologie qui vous permet de créer des images numériques simplement en décrivant ce que vous voulez voir. Appelé DALL-E, il a déclenché une vague d’outils similaires avec des noms comme Midjourney et Stable Diffusion. Promettant d’accélérer le travail des artistes numériques, cette nouvelle génération d’intelligence artificielle a capturé l’imagination du public et des experts et menaçait de générer de nouveaux niveaux de désinformation en ligne.

Notre corps produit naturellement environ 20 000 protéines, qui gèrent tout, de la digestion des aliments au déplacement de l’oxygène dans le sang. Maintenant, les chercheurs travaillent à créer des protéines qui ne se trouvent pas dans la nature, dans l’espoir d’améliorer notre capacité à combattre la maladie et à faire des choses que notre corps ne peut pas faire par lui-même.

David Baker, directeur de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington, travaille à la fabrication de protéines artisanales depuis plus de 30 ans. En 2017, lui et son équipe avaient montré que c’était possible. Mais ils n’avaient pas prévu comment l’essor des nouvelles technologies d’IA accélérerait soudainement ce travail, réduisant le temps nécessaire pour générer de nouveaux plans d’années à quelques semaines.

“Ce dont nous avons besoin, ce sont de nouvelles protéines capables de résoudre les problèmes modernes, comme le cancer et les pandémies virales”, a déclaré le Dr Baker. “Nous ne pouvons pas attendre l’évolution.” Il a ajouté: “Maintenant, nous pouvons concevoir ces protéines beaucoup plus rapidement et avec des taux de réussite beaucoup plus élevés, et créer des molécules beaucoup plus sophistiquées qui peuvent aider à résoudre ces problèmes.”