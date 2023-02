L’IA imagine des médicaments que personne n’a jamais vus. Maintenant, nous devons voir s’ils fonctionnent.

Aujourd’hui, en moyenne, il faut plus de 10 ans et des milliards de dollars pour développer un nouveau médicament. La vision est d’utiliser l’IA pour rendre la découverte de médicaments plus rapide et moins chère. En prédisant comment les médicaments potentiels pourraient se comporter dans le corps et en éliminant les composés sans issue avant qu’ils ne quittent l’ordinateur, les modèles d’apprentissage automatique peuvent réduire le besoin de travaux de laboratoire minutieux.

Et il y a toujours un besoin de nouveaux médicaments, déclare Adityo Prakash, PDG de la société pharmaceutique californienne Verseon : « Il y a encore trop de maladies que nous ne pouvons pas traiter ou que nous ne pouvons traiter qu’avec des listes d’effets secondaires longues de trois milles. .”

Aujourd’hui, de nouveaux laboratoires sont construits dans le monde entier. L’année dernière, Exscientia a ouvert un nouveau centre de recherche à Vienne ; en février, Insilico Medicine, une société de découverte de médicaments basée à Hong Kong, a ouvert un nouveau grand laboratoire à Abu Dhabi. Au total, environ deux douzaines de médicaments (et plus encore) qui ont été développés avec l’aide de l’IA sont actuellement en cours d’essais cliniques ou entrent dans le cadre d’essais cliniques.

“Si quelqu’un vous dit qu’il peut parfaitement prédire quelle molécule de médicament peut traverser l’intestin… il a probablement aussi des terres à vous vendre sur Mars.” Adityo Prakash, PDG de Verseon

Nous constatons cette augmentation de l’activité et des investissements parce que l’automatisation croissante de l’industrie pharmaceutique a commencé à produire suffisamment de données chimiques et biologiques pour former de bons modèles d’apprentissage automatique, explique Sean McClain, fondateur et PDG d’Absci, une entreprise basée à Vancouver, Washington, qui utilise l’IA pour rechercher des milliards de modèles de médicaments potentiels. “C’est le moment”, dit McClain. “Nous allons voir une énorme transformation dans cette industrie au cours des cinq prochaines années.”

Pourtant, il n’en est qu’à ses balbutiements pour la découverte de médicaments IA. Il y a beaucoup de sociétés d’IA qui prétendent qu’elles ne peuvent pas étayer, dit Prakash : “Si quelqu’un vous dit qu’il peut parfaitement prédire quelle molécule de médicament peut traverser l’intestin ou ne pas être brisée par le foie, des choses comme ça, ils ont probablement aussi des terres à vous vendre sur Mars.

Et la technologie n’est pas une panacée : les expériences sur les cellules et les tissus en laboratoire et les tests sur les humains – les parties les plus lentes et les plus coûteuses du processus de développement – ne peuvent pas être entièrement supprimées. « Cela nous fait gagner beaucoup de temps. Il fait déjà beaucoup des étapes que nous avions l’habitude de faire à la main », explique Luisa Salter-Cid, directrice scientifique de Pioneering Medicines, qui fait partie de l’incubateur de startups Flagship Pioneering à Cambridge, Massachusetts. “Mais la validation ultime doit être effectuée en laboratoire.” Pourtant, l’IA change déjà la façon dont les médicaments sont fabriqués. Il faudra peut-être encore quelques années avant que les premiers médicaments conçus avec l’aide de l’IA n’arrivent sur le marché, mais la technologie est sur le point de bouleverser l’industrie pharmaceutique, des premières étapes de la conception des médicaments au processus d’approbation final.

Les étapes de base impliquées dans le développement d’un nouveau médicament à partir de zéro n’ont pas beaucoup changé. Tout d’abord, choisissez une cible dans le corps avec laquelle le médicament interagira, comme une protéine ; puis concevez une molécule qui fera quelque chose à cette cible, comme changer son fonctionnement ou l’arrêter. Ensuite, fabriquez cette molécule dans un laboratoire et vérifiez qu’elle fait réellement ce pour quoi elle a été conçue (et rien d’autre); et enfin, testez-le chez l’homme pour voir s’il est à la fois sûr et efficace.

Pendant des décennies, les chimistes ont criblé des médicaments candidats en plaçant des échantillons de la cible souhaitée dans de nombreux petits compartiments dans un laboratoire, en ajoutant différentes molécules et en surveillant une réaction. Ensuite, ils répètent ce processus plusieurs fois, en ajustant la structure des molécules de médicaments candidats – en remplaçant cet atome par celui-là – et ainsi de suite. L’automatisation a accéléré les choses, mais le processus de base d’essais et d’erreurs est inévitable.