L’IA imagine à quoi ressembleraient les célébrités en tant que personnes âgées

L’IA contre les artistes est devenue un débat qui fait rage sur les réseaux sociaux ces derniers temps, de nombreux artistes accusant même l’intelligence artificielle de “voler” leurs œuvres. Alors que beaucoup ont remis en question l’aspect éthique, d’autres ont craint que l’IA ne remplace les artistes humains. à un monde dystopique.Cependant, beaucoup d’autres ont continué à utiliser l’IA pour proposer une gamme d’art.

L’artiste Alper Yesiltas a utilisé l’IA pour imaginer à quoi ressembleraient des célébrités et d’autres personnalités célèbres en tant que personnes âgées. Il a nommé le projet ‘Young Age(d)’. “Derrière ce projet se cache la question ‘À quoi ressembleront certains des jeunes que nous connaissons dans quelques décennies ?'”, a écrit Yesiltas sur Instagram.

Parmi les personnes qu’il imaginait comme des personnes âgées se trouvaient Greta Thunberg, Justin Bieber, Billie Eilish, Harry Styles, Dua Lipa, Ryan Gosling, Emma Stone et Robert Pattinson.

Auparavant, un artiste avait créé des portraits de femmes indiennes en utilisant l’IA et des “stéréotypes”. Le fil montrait des femmes créées par l’IA de Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Tamil Nadu, Cachemire, Bengale occidental, Goa, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Telangana, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Bengaluru, Karnataka, etc. Kohli a également ajouté plus de versions après que les utilisateurs lui aient demandé d’en modifier quelques-unes comme la femme UP qui a été montrée avec un visage en colère.

L’IA a également été récemment utilisée pour créer un livre entier pour enfants. un utilisateur de Twitter appelé Ammaar Reshi a partagé qu’il avait créé un livre pour enfants entier co-écrit et illustré par AI. “J’ai passé le week-end à jouer avec ChatGPT, MidJourney et d’autres outils d’IA… et en les combinant tous, j’ai publié un livre pour enfants co-écrit et illustré par l’IA !”, a-t-il écrit.

Reshi a également partagé un fil sur le processus de création du livre. Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont été consternés par sa création.

